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Müstakil ev, yangında kül oldu

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde tek katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tamamen yandı

25 Ağustos 2018 14:40

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde tek katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında tamamen yandı.
Siteler Mahallesi Fatih Caddesi 5 numarada Özcan Uzun\'a ait evde, bugün saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ev sahibi Özcan Uzun\'un şehir dışında olduğu ve evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Yangın söndürülürken, ev tamamen yandı. Yangının çıkış nedenini araştırıldığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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