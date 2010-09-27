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Dünya

‘Mustafa’yı sapanla vur’ tahrik mi, tarih mi

Hazırlanan bir seçim broşüründe karikatürlerle 1683 yılındaki Viyana kuşatması anlatılıyor...

27 Eylül 2010 03:00

T24 - Avusturya’da Türklere karşı kışkırtıcı kampanyalarıyla tanınan aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (FPÖ), 10 Ekim’de yapılacak Viyana seçimleri için başlattığı yeni kampanyasında yine Türkleri hedef aldı.

Hazırlanan bir seçim broşüründe karikatürlerle 1683 yılındaki Viyana kuşatması anlatılıyor. Kuşatmada bir Osmanlı paşası Viyana’daki Stephan Kilisesi’ne dev bir minare dikmeyi planlıyor. FPÖ Başkanı Heinz Christian Strache ise “kurtarıcı” rolüne girip küçük bir çocuğa, “Eğer Mustafa’yı sapanla vurursan, sana bir sosis hediye edeceğim” diyor. Çocuk sapanla Mustafa’ya nişan alıyor ve başarılı oluyor.

Karikatürde arkada Sosyal Demokrat Parti’nin (SPÖ) Viyana seçimlerindeki liste başı adayı Michael Haeupl de görülüyor. Haeupl, gülümseyerek “Türklerin gelişi beni ilgilendirmez” diyor.
Yeşiller: Türk düşmanlığı Yeşiller Partisi liste başı adayı Maria Vassilakou, karikatürü “korkunç bir Türk düşmanlığı” olarak niteledi. Kampanyanın çocukları başka çocuklara karşı kışkırttığını vurgulayan Vassilakou, FPÖ hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

FPÖ Genel Sekreteri Herbert Kickl ise “Mustafa” ile genel olarak Türklerin değil, Viyana Kuşatması’nda Osmanlı ordularına komuta eden Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın kastedildiğini savundu. Kickl, tarihin karikatürize edildiğini, aslında savaşın çok daha korkunç geçtiğini belirtti.

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