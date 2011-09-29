-Mustafa Yumlu sözleşme yeniledi TRABZON (A.A) - 29.09.2011 - Trabzonspor, iç transferde Mustafa Yumlu ile 2015-2016 sezonuna kadar sözleşme imzaladı. Bordo-mavili futbolcu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen ve kulüp genel sekreteri Hasan Yener'in hazır bulunduğu imza töreninde 2015-2016 sezonu sonuna kadar Trabzonspor formasını giyeceği sözleşmeye imza attı. Kulüp Genel Sekreteri Yener, Mustafa'nın Trabzonspor alt yapısından yetişip uzun yıllar takımına başarıyla hizmet verecek oyunculardan biri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Mustafa bu sezonla birlikte 5 yıl daha Trabzonspor forması giyecek. Bu imzayı bugün gerçekleştirdik. Mustafa gerek kişilik yapısı, gerek takım arkadaşlarıyla uyumu gerek takım için mücadelesi savaşçı ruhu ile Trabzonspor formasını hak eden oyuncularımızdan biri. Ben inanıyorum Şenol hoca ve teknik ekip ile bu şekilde uyumlu çalışmasıyla kendisine milli takım forması da gelecektir. Umarım bundan sonra Trabzonspor alt yapısından (A) takıma katacağımız başka oyuncular daha olacaktır. Bu da bizi gururlandıracaktır. Mustafa'ya bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum.'' Mustafa Yumlu ise sözleşmesini yenilediği için kendisinin de mutlu olduğunu belirterek, ''Uzun yıllar bu büyük camiaya hizmet edecek olmaktan gurur duyuyorum. Bunda en büyük etken Şenol hocamdır. Bana güvenip beni sahaya sürdüğü için kendisine teşekkür ediyorum. Onu mahcup etmemek için elimden geleni yapmaya hazırım'' ifadelerini kullandı. Yener, bir gazetecinin ''Samsunspor maçında bordo-mavili taraftarların hiçbir olumsuzluğu olmamasına rağmen PFDK tarafından para ceza kulüp aldı. Ama Fenerbahçe taraftarları, iç ve dış sahadaki her maç Trabzonspor aleyhine küfürlü tezahürat yapıyorlar ancak kulüpleri ceza almıyor? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine, ''Siz çok açık olarak belirttiniz. Sizin belirttiğinize göre buradaki çifte standart. Bunu cevaplandırması gereken Türkiye'de yetkili kurumlar var. Samsunspor-Trabzonspor maçında bizim taraftarlarımız diğer seyircilerin tahrikkar sözlerine karşılık vermediler. Sadece takımını destekledi. Aldığımız para cezası sadece sahaya atılan iki su bardağından dolayı verilen cezadır. Bunun dışında olumsuz hareketi olmamıştır'' yanıtını verdi.