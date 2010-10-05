-MUSTAFA YUMLU ''RÜYADA'' TRABZON (A.A) - 05.10.2010 - Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçta galibiyeti getiren golü atan Mustafa Yumlu, ''Rüyada gibiyim. Beşiktaş maçında forma giyip, gol atıp, o golle 3 puanın geleceği ancak rüyada olur diye düşünüyordum'' dedi. Mustafa Yumlu, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, hafta içinde kutladığı doğum günü sonrası kendisine en güzel hediyenin teknik direktör Şenol Güneş tarafından verildiğini belirterek, ''Kayserispor maçında Giray'ın talihsiz bir şekilde kırmızı kart görmesiyle forma giyme şansımın olabileceğini düşündüm. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda hocalarımın bana gösterdikleri ilgi, beklentimi yükseltti, hırsımı artırdı. Oynayabileceğimi düşündüm. Yapılan taktik idmanlarda da Şenol hoca savunmada beni ve Ceyhun'u denedi. Sonunda Beşiktaş maçında benim oynamama karar verdi'' dedi. Teknik direktör Güneş'in ''bir rüyayı gerçeğe dönüştürerek'' kendisine formayı verdiğini dile getiren Mustafa, ''Ben de elimden geldiğince iyi mücadele ederek çok güzel bir gole imza atmayı başardım. O gol sonrası da 3 puan kazandık. Antrenmanlarda ülkenin en iyi duran top kullanıcıları Selçuk ve Yattara ağabey sürekli ceza sahası içine etkili ortalar yaptılar. Biz de bu topları gole çevirmeye çalıştık. Maçta da bu pozisyonlarda ileri çıkarak gol aradım. İlk yarıda benzer pozisyonlarda top kalecide kaldı. İkinci yarıda bunu başardım'' ifadelerini kullandı. -''RÜYADA GİBİYİM''- Golü attıktan sonra şaşkınlık ve büyük sevinç yaşadığını anlatan Mustafa, şunları kaydetti: ''Rüyada gibiyim. Beşiktaş maçında forma giyip, gol atıp, o golle 3 puanın geleceği ancak rüyada olur diye düşünüyordum. Golü bana güvenip forma verdiği için Şenol hocama armağan etmek istedim. Maçtan sonra da mutluluğum devam etti. Tercümanımız Halil, beni eve bıraktı. Annem ve babam beni büyük bir sevinçle karşıladılar. Birlikte tüm spor programlarını izledim. Sabaha kadar da gözüme hiç uyku girmedi.''