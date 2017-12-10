Mustafa Yumlu: Gomis benden özür diledi

Mustafa Yumlu, Akhisarspor'un Galatasaray'a 4-2 yenildiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.Yumlu, Gomis'e ve gördükleri kırmızı karta değinirken, maçta kırmızı gören Gomis'in kendisinden özür dilediğini de dile getirdi.

Lopes'in kırmızı kartı

Takım olarak çok üzgünüz. Lopes'in atılması ahengimizi bozdu. Görüntüyü sonradan izledim, kartı geçtim faul bile yoktu. Ümit hocam nereden gördü bilemiyorum. Ümit hocayı da kötü bir duruma düşürmek istemiyorum ama bizim emeğimiz gitti. Bizlerde de suç var tabi yenilgide.

Maç yorumu

Büyük bir camiaya karşı oynuyoruz. Onlarla mücadele etmek zor, taraftar baskısı ve kaliteli oyuncuları var. 10 kişi kalınca daha da zor. İkinci yarının başında hemen iki tane gol yedik, oyun ahengini değiştirdi bu gol

Gomis özür diledi

Kırmızı karta gelmek istiyorum. Gomis soyunma odasına gelip benden özür diledi yaptığı hareketten dolayı. Darbesi var göğsüme şiddetli bir şekilde. Canım yandı. Geldi maçtan sonra özür diledi. Kapandı konu sorun değil.

Mustafa Yumlu taraftara seslendi

2-0'dan sonra mağlup olamak üzcü oldu. Taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Kazanamama serisi devam ediyor. Kupa maçının ardından Kayserispr ile çok önemli bir maçımız var. Taraftarlarımız gelsinler, desteklesinler. Biz de elimizden gelen mücadeleyi verip yukarılara çıkmak istiyoruz'