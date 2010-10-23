Mustafa Yücedağ: Rijkaard’a ihanet ettiler

T24 - Galatasaray'da görevine son verilen Frank Rijkaard'ın yardımcısı Mustafa Yücedağ, bazı futbolcuların takıma ve Rijkaard'a ihanet ettiklerini söyledi.





Görevine son verilen Frank Rijkaard'ın yardımcısı Mustafa Yücedağ, NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

Yücedağ, Frank Rijkaard'ın istediği transferlerin yönetim tarafından yapılmadığını ve Hollandalı çalıştırıcının görevinden ayrılması için bazı oyuncuların Ankaragücü maçını provoke ettiklerini ileri sürdü.

Yücedağ, Galatasaray takımına dahil edilen yabancı oyuncuların hepsinin yönetimin transferleri olduğunu belirterek, ''Ben Rijkaard'ın transfer listesini gördüm. Bu isimlerden hiçbiri yoktu. Olabilir, kulüp transfer yapabilir. Ama bir teknik direktör kendi oyuncuları tercih etmek ve ona göre oyun sistemini oluşturmak ister. Biz Türkiye'ye üst düzey oyuncuları değil, nerede ikinci el oyuncular varsa onları alıp getiriyoruz'' dedi.



'Ankaragücü maçı provoke edildi'

Mustafa Yücedağ, Galatasaray'ın 4-2 kaybettiği ve Frank Rijkaard'ın görevinden alınmasının yolunu açan Ankaragücü yenilgisine bazı sarı-kırmızılı oyuncuların sebep olduğunu iddia etti.

''Ankaragücü maçında bazı futblcular, Rijkaard'ın gitmesi için takımlarına ihanet ettiler'' ifadelerini kullanan Yücedağ, herkesin maç kasedini bir kez daha izlemesini önerdi, karşılaşmayı provoke eden isimlerin görüleceğini söyledi.



'4 ay çalışıp gönderilmeyi hak etmedim'

Galatasaray'da Rijkaard'ın yardımcısı olarak 4 ay çalıştığını hatırlatan Yücedağ, ''Gönderilmeyi hak etmedim. Benim diplomam var. Galatasaray beni kullanabilirdi. 'Gel sana başka görev verelim' denilebilirdi. Rijkaard'ı, Hollandalı bir teknik adamı gönderebilirsin. Ama ben Galatasaraylıyım kardeşim, beni tutabilirdin'' diye konuştu.



'Ankaragücü 4 attıysa Fenerbahçe 6 atar'

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçı artık televizyondan izleyebileceğini ifade eden Yücedağ, daha önce Rijkaard'la derbinin değerlendirmesini yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

''Rijkaard'a Fenerbahçe'ye karşı şansımızın tutmadığı anlatılmış. Ben ise ona bu sene kazanabileceğimizi söylemiştim. Ama Ankaragücü maçının ardından düşüncelerim değişti. Ankaragücü 4 atıyorsa, Fenerbahçe 6 atar. Rijkaard hiçbir zaman takım için umutsuz düşünmüyordu. Sadece, 'Daha çok çalışmalıyız' diyordu. Çok pozitif bir insandı.''

Yücedağ, bir takıma teknik direktör olsa, Galatasaray'dan birkaç oyuncu dışında hiç kimseyi almayacağını sözlerine ekledi.





