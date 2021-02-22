Mustafa Varank: İstanbul'un nüfusu 2007'den bu yana ilk kez düştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin yayımlanmaya başlandığı 2007'den bu yana İstanbul'un nüfusunun ilk kez düştüğüne şahit olduk" derken, bu göstergenin Covid-19'un değişen tercihler üzerindeki etkisini gösterdiğini belirtti.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum” toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan Varank, yaptığı konuşmada Covid-19 salgını sebebiyle e-ticaretin Haziran 2020'de itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 artık gösterdiğini söylerken, İstanbul'un nüfusuyla ilgili de bilgi verdi:

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin yayımlanmaya başlandığı 2007'den bu yana İstanbul'un nüfusunun ilk kez düştüğüne şahit olduk. Tek başına bu gösterge bile Covid-19'un bireysel tercihler ve karar denklemleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu göstermeye yeterli.

"ILO tahminlerine göre, pandemi öncesinde yüzde 8 civarında olan evden çalışma oranı, pandemiyle birlikte gelişmiş ülkelerde yüzde 25'e yükseldi. Beklentiler, pandeminin etkileri geçse dahi özellikle beyaz yakalı çalışanlarda bu artışın önemli bir bölümünün kalıcı olacağı yönünde."