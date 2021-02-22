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Mustafa Varank: İstanbul'un nüfusu 2007'den bu yana ilk kez düştü

22 Şubat 2021 16:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin yayımlanmaya başlandığı 2007'den bu yana İstanbul'un nüfusunun ilk kez düştüğüne şahit olduk" derken, bu göstergenin Covid-19'un değişen tercihler üzerindeki etkisini gösterdiğini belirtti.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum” toplantısına video konferans yöntemiyle bağlanan Varank, yaptığı konuşmada Covid-19 salgını sebebiyle e-ticaretin Haziran 2020'de itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 artık gösterdiğini söylerken, İstanbul'un nüfusuyla ilgili de bilgi verdi:

"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin yayımlanmaya başlandığı 2007'den bu yana İstanbul'un nüfusunun ilk kez düştüğüne şahit olduk. Tek başına bu gösterge bile Covid-19'un bireysel tercihler ve karar denklemleri üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu göstermeye yeterli.

"ILO tahminlerine göre, pandemi öncesinde yüzde 8 civarında olan evden çalışma oranı, pandemiyle birlikte gelişmiş ülkelerde yüzde 25'e yükseldi. Beklentiler, pandeminin etkileri geçse dahi özellikle beyaz yakalı çalışanlarda bu artışın önemli bir bölümünün kalıcı olacağı yönünde."

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