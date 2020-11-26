Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü bu yıl dünya şampiyonu İbrahim Çolak kazandı; "Cimnastik beni ben yaptı"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı'yken 21 Ocak 2016'da 56 yaşındayken kalp krizi geçirerek vefat eden Mustafa V. Koç adına düzenlenen spor ödülünün dördüncüsünün kazananı cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu İbrahim Çolak oldu.

Koç Holding tarafından Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi işbirliğiyle, “Olimpik Değerlere Katkı” temasıyla oluşturulan ve 2017 yılında ilk kez hayata geçen Mustafa V. Koç 2020 Ödülü sahibini buldu. 2020 Mustafa V. Koç Ödülü'nü 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya alarak bu alanda dünya şampiyonu olan ilk milli sporcu İbrahim Çolak kazandı.

Ödülün sahibi İbrahim Çolak, "Artistik cimnastik sporu bana yaşadığım semtten dünyanın en uzak köşelerine uzanma olanağı sundu ama en önemlisi beni olduğum kişi yaptı" dedi.

Çolak şöyle devam etti;

"İyilik duygusunun sporun can damarını olduğunu gösterdi. Rakibe saygının kendime saygı duymak olduğunu anlattı. Mükemmelliğin fedakarlığın diğer adı olduğunu fısıldadı. Yarışmanın barışmaya giden yolun ilk durağı olduğunu öğretti."

Çolak 2019'da Almanya'da tarihe geçmişti

Almanya'nın Stuttgart kentinde geçen ekim ayında düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aleti kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk milli sporcu olmuştu.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü

"Mustafa'nın bir spor ödülü hayal ederken amacı, insani değerlerin toplumda spor yoluyla yaygınlaşmasına öncülük etmekti"

2020 Mustafa V. Koç Ödül Töreni'nde konuşan Mustafa V. Koç'un eşi Caroline Koç, "Mustafa sadece başarılı bir insanı olarak değil, iyi bir insan olarak hatırlanıyor. Mustafa'nın bir spor ödülü hayal ederken amacı, insani değerlerin toplumda spor yoluyla yaygınlaşmasına öncülük etmekti" ifadelerini kullandı.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nün ilk sahipleri, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile parali̇mpi̇k oyunlar ve dünya şampi̇yonu mi̇lli̇ okçu Gi̇zem Gi̇ri̇şmen olmuştu. Mustafa V. Koç Spor Ödüülü'nün 2018'deki sahibi dünya şampiyonu ilk Türk kadın güreşçi Yasemin Adar olurken 2019'da bu ödüle “Modern Pentatlon” sporunda ülkemizi Olimpiyat Oyunları’nda temsil eden ilk Olimpik Milli Pentatlet İlke Özyüksel layık görülmüştü.

Ödül hakkında

her sene yapılan Mustafa V. Koç Spor Ödülü yaşayan özel ve tüzel kişilere veriliyor. Aday gösterilme aşamasından ödül kazanım aşamasına kadar yaşamını kaybedenler ödüle hak kazanır ve ödül yasal mirasçılarına teslim ediliyor. Seçici Kurul’un gösterdiği adaylar dışında, doğrudan veya bir başka kişi veya kurum aracılığıyla aday gösterilemez. Ödüle layık kimse bulunamaması halinde durumun açıklanarak o yıl ödül verilmeme hakkı mahfuz. Jürinin oy birliği ile karar alarak bir ödülü birden çok adaya paylaştırması hakkı mahfuz.