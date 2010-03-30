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Mustafa Tuncel ilk icraatını gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığı kararı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak'ı koltuğundan eden adam Mustafa Tunce

30 Mart 2010 03:00

T24 - İçişleri Bakanlığı kararı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak'ı koltuğundan eden adam Mustafa Tuncel "o koltuğa oturmam" dedi ama kendi oturdu. Göreve çok hızlı başlayan Tuncel, Durak'ın Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak transfer ettiği kişinin yerini değiştirip, Mezarlıklar Müdürlüğü emrine verdi.

Aytaç Durak’ın görevden alınmasının ardından 1 Nisan’da yapılacak seçime kadar başkanlığa vekalet eden Mustafa Tuncel’in ilk icraatı, Durak’a yakın  bir bürokratı ile ilgili oldu.   

Adana’da ‘Aytaç Durak’ı koltuğundan eden adam’ olarak anılan Tuncel, Durak’ın MHP’den seçimi kazandıktan sonra Çukurova Üniversitesi’nden yatay geçişle transfer ettiği ve Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ferat Yüksel’in görev yerini değiştirip, Mezarlıklar Müdürlüğü emrine verdi. MHP’ye yakınlığı ile tanınan Maden Mühendisi Ferat Yüksel’in mezarlığa atanma kararını önceden öğrenip, 10 günlük sağlık raporu aldığı ve görev değişikliğiyle ilgili yazının kendisine tebliğ edilemediği öğrenildi.


‘Başkan’ın oğlunu azdıran adam'

Konuyla ilgili DHA’ya açıklama yapan Başkan Vekili Mustafa Tuncel, “Benim en çok suçladığım adamı Strateji Daire Başkanlığı görevinde tutmam doğru bir şey olmaz. Başkan’ın oğlunu azdıran, belediyenin bugünkü geldiği noktanın müsebbibi bu adamdır. Zaten devletin memuru, rapor almış, kaçmış gitmiş. Sen devletin memurusun. Aytaç Durak’ın İstanbul’da yaptığı basın toplantılarında, arkasında durmaya hakkı var mı?” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi kulislerinde Ferat Yüksel’in mezarlığa  gönderilmesinin yanı sıra 8-10 bürokratın daha görev yerinin değiştirildiği, Genel Sekreter Hasan Gülşen’in istifaya zorlandığı iddialarıyla çalkalandı. Başkanvekili Tuncel, bu iddiaların doğru olmadığını, yalnızca Ferat Yüksel ile ilgili bir kararı bulunduğunu bildirdi.


‘Miadı dolmuşları sabun yaptırırım'

Tuncel, 4 ay önceki Meclis toplantısında da ise belediyedeki bazı kıdemli bürokratları ‘miadı dolmuş’ olarak nitelendirip, “Bana kalsa 60 yaşını geçmiş adamların hepsini, sabun yaptırırım. Memlekete, millete daha faydalı olur. Sık sık ellerini yıkadıklarında da domuz gribine yakalanmazlar. En iyi insan yağından sabun olur” demişti.

Tuncel, bu toplantıda eleştirilerini sürdürürken, Başkanlık Başdanışmanı olarak görev yapan MHP’li Meclis Üyesi Zihni Aldırmaz, Genel Sekreter Hasan Gülşen ve Yazı İşleri Daire Başkanı Kaşif Barut’un ismini vermişti.



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