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Mustafa Topaloğlu'na stent takıldı

    İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, Dr

25 Eylül 2018 19:54

 

 

İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL İl Sağlık Müdürlüğü, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran sanatçı Mustafa Topaloğlu\'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

\" 25.09.2018 tarihinde sabah saat 03:00 sıralarında göğüs ağrısı ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran sayın Mustafa Topaloğlu, akut koroner sendrom ön tanısı ile koroner anjiyografi çekilmek üzere anjiyo ünitesine alınmış, kalp damarlarından birinin tıkanıklığı nedeniyle sorunlu damara stent konulmuştur. Şu an hastamızın bütün parametreleri stabil, şuuru açıktır. Yoğun bakımda tedavi gören hastamızın yarın sabah normal servise alınması planlanmaktadır. \"

 

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