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Mustafa Şentop: CHP olmayan bazı düzenlemeleri varmış gibi gösteriyor

Mustafa Şentop, referandum ile ilgili CHP'nin söylemlerini eleştirdi

19 Şubat 2017 01:03

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop "CHP maddelerin, bizim teklifimizin içeriğini saptırarak olmayan bazı düzenlemeleri varmış, var olan bazı düzenlemeleri de yokmuş gibi gösteriyor" iddiasında bulundu.

Mustafa Şentop, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, AKP Bursa İl Başkanlığı’nca düzenlenen "Anayasa Değişikliği ve Referandum" konulu konferansta, Türkiye'nin geleceğini ve istikrarını teminat altına alacak bir sistem değişikliği önerdiklerini söyledi.

Şentop, şöyle devam etti:

"CHP maddelerin, bizim teklifimizin içeriğini saptırarak olmayan bazı düzenlemeleri varmış, var olan bazı düzenlemeleri de yokmuş gibi göstererek ve önerdiğimiz kuralların, kurumların belli yönlerini aktarıp belli yönlerini gizleyerek teklifin içeriğini çarpıtmaya çalışıyor. Bütün bu değerlendirmeler, CHP'nin itirazları, Türkiye'de 50 yıldır devam eden bir hükümet sistemi tartışmasının varlığını örtmeye ve izlemeye yetmiyor. Bugün CHP'nin bir algı operasyonuyla aslında bütün itirazlarının da ilki olarak koyduğu bir rejim değişikliği meselesi var. Aslında ne kastettiklerini de tam söylemiyorlar. Rejim değişikliği, aslında anayasanın 1, 2 ve 3. maddelerinde yapılacak değişikliklerle mümkündür. Halbuki bizim anayasanın ilk 3-4 maddesiyle ilgili bir değişiklik teklifimiz yok."

“Aslında bütün partilerin anayasada hala düzeltilmesi gereken bazı noktalar ve hükümler olduğunu düşündüğüne” dikkati çeken Şentop, "Bugüne kadar 18 değişiklik yapmışız ve 19'uncuyu yapıyoruz. Hala Türkiye'nin anayasayla ilgili sorununu çözebilmiş değiliz. Bu sorunun ve özellikle 19. değişikliğin sebebi olan husus, anayasanın zihniyeti ve ruhuyla ilgili bir problem. Bizim bugüne kadar yapmış olduğumuz değişiklikler, hep anayasanın sözüyle ilgili değişikliklerdi, ruhuyla ilgili değil. İlk defa belki bu değişiklikle anayasanın o vesayetçi ruhuna dokunmuş oluyoruz." dedi.

 

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