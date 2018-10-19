Mustafa Sarıgül'ün nereden aday adayı olacağı belli oldu

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Şişli İlçe Başkanlığına giderek aynı ilçede belediye başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu. Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü de bugün aday adaylık başvurusu yaptı.

Bir grup partili tarafından CHP Şişli İlçe Başkanlığı önünde karşılanan Sarıgül, adaylık başvuru dosyasını Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik'e teslim etti.

İlçe binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, geçmişte büyük emek verdiği Şişli'yi yeniden şahlandırmak için adım attığını söyledi. Yeni Şişli'nin temellerini partililerle atacaklarını belirten Sarıgül, şöyle konuştu:



"Bugün yeni bir başlangıç yapıyoruz. En büyük güç halkın gücüdür. Halkın gücü olmadan hiçbir şey olmaz. Bugün beni buraya getiren, bu yolculuğa çıkaran sizlerin gücüdür, sizlerin sevgisidir, halkın gücüdür. Bugün yeni Şişli için ilçe başkanımıza gerekli müracaatları yaptık. Bu yolculukta muvaffak olacağımızdan hiç kuşkum yoktur. Seçim gününe kadar birlikte koşacağız, birlikte coşacağız. Her gün bir kartopu gibi büyüyerek, çoğalarak yeni Şişli heyecanını tüm Şişlililere yaşatacağız. Seçime kadar gece gündüz çalışacağız. Her mahalleye, her sokağa gireceğiz, her eve tek tek girip her yurttaşımızın elini sıkacağız. Kadınlarımızla beraber, gençlerimizle beraber koşacağız."



Önümüzdeki günlerde projelerini kamuoyu ile paylaşacağını dile getiren Sarıgül, bu projeler dolayısıyla tüm Türkiye'nin Şişli'yi konuşacağını savundu.



Sarıgül, aday gösterilmesi halinde çok çalışacağını ifade ederek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da söz veriyorum. Yalnızca Şişli'yi değil, İstanbul'u da partimize kazandıracağız. Bunun için İstanbul adayımızla el ele vererek kapı kapı dolaşacağım. Birlikte sevgiyle, çalışa çalışa kazanacağız" diye konuştu.