Mustafa Sarıgül'den 'Ayasofya için oy ver' afişi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün Twitter hesabından paylaşılan “Ayasofya için oy ver - Mustafa Sarıgül” görseli, sosyal medyada “Mustafa Sarıgül, Ayasofya’yı ibadete mi açacak?” tartışmalarına yol açtı. T24’e konuşan Sarıgül’ün basın danışmanı Aziz Özhan ise, “İstanbul’un tarihi dokusunun korunması için bu tür mesajlar paylaşıldığını” söyledi.

Şişli Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül’ün Twitter hesabından, “Ayasofya için oy ver - Mustafa Sarıgül” yazılı bir görsel paylaşıldı.

Ayasofya ile ilgili paylaşımın ardından sosyal medyada “Sarıgül Ayasofya’yı ibadete mi açacak?” tartışması başladı. Ancak T24’e konuşan Sarıgül’ün basın danışmanı Aziz Özhan, “İstanbul’un tarihi dokusunun korunması için bu tür mesajlar paylaşılıyor. Daha önce Galata, Gezi Parkı ve diğer tarihi yapılar için de benzer paylaşımlarda bulunulmuştu. Sarıgül döneminde şehrin tarihi dokusuna ve siluetine sahip çıkılacak” dedi.