Mustafa Sarıgül: Suç işleyen partiliye ceza verelim ama milyonların oy verdiği bir partiyi yok etmeyelim, seçmenle savaşmayalım

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP'ye yönelik açılan kapatma davasıyla gündeme gelen parti kapatılması konusuna hakkında görüşlerini dile getirdi. Sarıgül, "Suç işleyen partiliye ceza verelim, suçu ağırsa onlara siyaset yasağı da getirelim ama milyonların oy verdiği bir partiyi yok etmeyelim, seçmenle savaşmayalım" ifadesini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gündemdeki bazı konulara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kanal İstanbul'un millete, kamuya, doğaya ve çevreye hiçbir yararı olmadığını savunan Sarıgül, Kanal İstanbul'un, milletin iradesine ve geleceğine karşı durmak olduğunu belirtti. Sarıgül, "Tarihte İstanbul, Osmanlı'nın kalesi, bugün de Cumhuriyetimizin yanan meşalesidir, bu kaleyi koruyalım, meşaleyi söndürmeyelim" ifadesini kullandı.

Parti kapatmanın, demokrasi ve özgürlükler meselesi olduğunu belirten Sarıgül, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kapatılan her parti, tekrar açılmış, bu defa daha çok oy almış. Kapatılan her parti, yeniden kurulmuş hem de iktidar olmuş. O halde bu sonuçsuz kavga niye yapılıyor? Suç işleyen partiliye ceza verelim, suçu ağırsa onlara siyaset yasağı da getirelim, ama milyonların oy verdiği bir partiyi yok etmeyelim, seçmenle savaşmayalım. Ceza ve sorumluluk şahsidir ve bireyseldir."

Sarıgül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müzik sesinin saat 24.00'e çekilmesini de eleştirerek, yasağı "çağdışı" olarak gördüğünü belirtti.