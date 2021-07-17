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Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu kongresinde rahatsızlandı

Konuşmasını yarıda kesen ve odasında kısa süreli baygınlık geçiren Sarıgül'e sağlık görevlileri müdahale etti

17 Temmuz 2021 17:37

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ordu İl Başkanlığı 1'inci olağan kongresinde konuşma yaptığı sırada rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen, odasında kısa süreli baygınlık geçiren Sarıgül'e sağlık görevlileri müdahale etti.

Mustafa SarıgülTDPTürkiye Değişim Partisi
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