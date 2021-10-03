Mustafa Sarıgül: Mutlaka beyin göçünü engelleyeceğiz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Biontech aşısını iki Türk bilim insanının geliştirdiğine dikkat çekerek, “Bu aşıyı bulan hocalarımız Türk. Keşke biz onların imkanlarını çok daha fazla attırsaydık. Onlara laboratuvar imkânı sunup AR-GE imkânı verseydik. O iki hocamız keşke Türkiye’den o aşıyı çıkartabilmiş olsaydı. TDP iktidarında mutlaka ama mutlaka beyin göçünü engelleyeceğiz” dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kocaeli Kartepe Green Park Otel’de 50 kişilik Parti Meclis üyesi ile yaptığı ‘Çare ve Değişim’ kampının ardından açıklama yaptı. Sarıgül, Kocaeli Kartepe’deki çalışmalar hakkında ve genel olarak şu açıklamayı yaptı:

"Herkesin partisi olacağız"

TDP bütün yurttaşlarımızın partisi olacak. TDP, bütün yurttaşlarımızı kucaklamak için yollarda olacak. Biz, bize oy versin vermesin bütün yurttaşlarımızın kalbinde sevgi üzerine dünyalar kurmak istiyoruz. Biz yurttaşlarımızın yüzde 100’ünü kucaklamak istiyoruz. TDP iktidarında şahısların ve bireylerin dediği asla yapılmaz. TDP iktidarından yurttaşlarımızın yararına olmayan hiçbir projeye asla ve asla imza atmayız.

"Yurttaşlarımızın ilgisi artacak"

TDP şefkattir, bereketdir ve fazilettir. TDP, ulusal birliktir, inançlara saygılı laikliktir. Kurultayımızda büyük bir heyecan ve enerji yaşadık. Büyük bir coşku vardı. İnşallah o coşku ve heyecanı bütün yurdumuzla buluşturacağız. TDP’nin görüşlerini, düşüncelerini, projelerini yurttaşlarımızla buluşturdukça, yurttaşlarımızın partimize karşı ilgisi artacak. TDP, bir etnik köken, mezhep partisi, bölge partisi değildir. Vücudumuz Türkiye, sağ elimiz var, sol elimiz var. Sağ elimizi ve sol elimizi birleştirip bütün Türkiye’yi kucaklayacağız. TDP, Türkiye’nin en demokratik kitle partisidir. TDP, varlıktan, bereketten yanadır. Herkes varlıklı olsun ama sofralar da bereketli olsun diyoruz.

"Türkiye'yi kucaklayacağız"

Kurultayımızdan hemen sonra parti meclis üyelerimizle Kartepe’de Çare ve Değişim toplantısı yaptık. Son derece yararlı oldu. Çare ve Değişim kampından çıkan sonuçla Türkiye’yi kucaklayacağız. Esnaf Bakanlığı, iktidarımızda mutlaka hayata geçecek. Dışarıdan bakan atamalarına kesinlikle sempatik bakmıyoruz. Bakanlarımız mutlaka parlamentodan olacak. TDP büyük bir demokratik atılımı başlatan bir parti olacak. Sivil anayasayı yapmak inşallah bize kısmet olacak. Seçim sistemi ve Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirmek de inşallah Türkiye Değişim Partisi’ne kısmet olacak.

"Beyin göçünü engelleyeceğiz"

Biontech, bu aşıyı bulan hocalarımız Türk. Keşke biz onların imkanlarını çok daha fazla attırsaydık. Onlara laboratuvar imkânı sunup AR-GE imkânı verseydik. O iki hocamız keşke Türkiye’den o aşıyı çıkartabilmiş olsaydı. Ama beyin göçü ile onlar İngiltere’ye, Almanya’ya, Fransa’ya Amerika’ya gidiyorlar. TDP iktidarında mutlaka ama mutlaka beyin göçünü engelleyeceğiz.

"Sarıştay raporları"

Sayıştay raporlarına bütün kamunun açık olması lazım. Yıllarca Sayıştay denetimlerinden geçen bir arkadaşınızım. Mülkiye müfettişlerinin denetimine kamuda çalışan herkesin açık olması lazım. TDP iktidarında kamu hesap verebilir olacak. Kamuda görev yapanlar, tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumakla mükelleftir. Huzurunuzda sayısız projeye imza atmış, özellikle 40’a yakın okulu yıkarak yeni baştan yaptım. Sayıştay’ın denetimlerinden yüzümüzün akıyla çıktım. Denetim esastır. Sayıştay denetimine evet ama denetim gelecek diye de üretimi tıkamamak lazım. Üretimi mutlaka yapmak, ülkeye projeler kazandırmak lazım.

" Yerel medyadan sorumlu genel başkan yardımcımız var"

Türkiye Cumhuriyet’i tarihinde ilk defa bir siyasi parti yerel yönetimlerden sorumlu bir genel başkan yardımcısı sevgili Maksut Beykoz’u görevlendirdik. Yerel medyanın iktidardan büyük sıkıntılar yaşadığını görüyorum ve üzülüyorum. Milletvekilliği ve belediye başkanlığı döneminde yerel medya ile ilişkilerim hep iyi oldu. Bugüne kadar sadece bir gazeteci arkadaşımla bir-iki aylık kısa süreli bir sorunum oldu. Onun dışında beni eleştiren gazeteci arkadaşlarımı bile baş tacı yaptım. Yerel medyanın eleştirileri bana her zaman güç katmıştır. Medyanın özgürlüğüne inanan parti, TDP’dir. Bugün yerel medyada basın ilan kurumunun reklamları kesildiğini görüyorum.”