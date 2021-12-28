Mustafa Sarıgül: Kura müdahale etmek ateşi çıkan hastaya sadece aspirin vermektir

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Kur yükseliyor panik oluyoruz, düşüyor bayram yapıyoruz ama asıl sorunlarımız yerinde duruyor. Kura müdahale etmek ateşi çıkan hastaya sadece aspirin vermektir. Oysa yapılması gereken ateşin nereden çıktığını bulmak ve onu tedavi ekmektir" dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Sivas İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.

Sarıgül, ekonominin can damarının güven olduğuna dikkati çekerek, "Güven olmazsa yatırım olmaz, güven olmazsa eline para geçen dövize koşar. Güven ortamını sağlamanın ilk şartı ülkeyi demokrasi ve hukukun üstünlüğü içinde yönetmektir" diye konuştu.

Çiftçiye destek verilmediği için köylerin boşaldığını öne süren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Özel sektörün girmediği alanlara devlet yatırımı yapacağız, köylerimizi yeniden canlandıracağız"

"Anadolu'yu canlandırmamız, tarım ve hayvancılığı geliştirmemiz, fabrikalar kurmamız lazım. Bunları yapacak olan parti TDP'dir. TDP, parlamenter demokrasiden yanadır. TDP, ne yapacağını, nasıl yapacağını bilen, vicdanlı ve ehil kadrolardır. TDP olarak, iş başına geleceğiz ve ülke sorunlarını biz çözeceğiz, ülkemizi hukukun üstünlüğü ve demokrasi içinde yöneteceğiz. Bizim iktidarımızda devlet adil olacak, vicdanlı, şefkatli ve merhametli olacak. Bizim tercihimiz zenginden yana değil, işsizden, emekliden, esnaftan, çiftçiden, memurdan ve engelliden yana olacak. Eğitimde fırsat eşitliği sağlayacağız, 'üretim, üretim, üretim' diyeceğiz. Neye ihtiyacımız varsa hepsini ülkemizde üreteceğiz. Özel sektörün girmediği alanlara devlet yatırımı yapacağız, köylerimizi yeniden canlandıracağız. TDP iktidarıyla ülkemize varlık, bolluk, bereket gelecek. Türkiye geniş bir nefes alacak, ülkemiz huzura ve refaha kavuşacak."

Sarıgül, daha sonra Atatürk Kongre Müzesi ile Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti. (AA)