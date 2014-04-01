Mustafa Sarıgül: İstanbul'daki tüm ilçelerde oylar yeniden sayılmalı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'de sandıklar şaibelidir. AKP'ye sesleniyorum; gelin İstanbul'daki tüm ilçelerde oylar yeniden sayılsın" çağrısında bulundu.

İşte Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları:

Henüz sonuçlar kesinleşmiş değil. Sandıklar açıldığından bu yana il başkanımızla sonuçları yakından takip ediyorum. Partili arkadaşlarımıza oyların çalınma ihtimaline yönelik tetikte durmaya devam ediyoruz. Sandık sandık ilçe ilçe bütün gelişmeleri CHP il merkezinde takip ediyoruz. Sonuna kadar da takipçisi olacağım. İstanbul’u sonuçları iç huzuruyla kabul etmesi için gelin tüm ilçelerde sonuçlar tekrar sayılsın.

'Şaibeli bir seçim oldu'

Sonuçlar ne olursa olsun bu seçim demokrasi tarihine ne yazık ki şaibeli bir seçim olarak geçecektir.

Kampanya başından bu yana demokrasi ve etik kurallarla bağdaşmayan saldırılarla karşılaştık.

Başbakan TV ve gazeteleri doğrudan arayarak şahsıma sansür uyguladı. Tek iletişim kanalımız olarak kalan sosyal medya yasaklandı. Son olarak adaylıktan çekildiği şeklinde binlerce yalan SMS atıldı.

Böylesine anti, demokratik ortamda seçimlere girdik. Onlarca ilçede birçok okulda elektrikler kesildi oy torbaları ortalıklarda dolaştı. Sandıkları korumak için şu anda dahi nöbetteyiz.

'Hak arama mücadelesi artmıştır'

ktidar yasaklarla girdiği bu seçimi demokrasi olarak sunmaya çalışıyor. Seçimden önce uluslararası gözlemci isteğimizin haklılığı ortaya çıkmış oluyor. Bizi oylarıyla destekleyen yüzbinlerce yurttaşımıza, sandığa gidip oy kullanan vatandaşlarımıza şu söz veriyorum hak ve hukuk mücadelemiz kesintisi olarak devam edecektir. Yurttaşlarımız umutsuz olmasın. Türkiye çaresiz değildir. Ülkemiz siyasi ayak oyunları ve seçim hilelerine teslim edilmeyecek kadar değerlidir. Süreç devam ediyor ancak önümüzde zor bir yol var. Bu seçim yurttaşlarımızı demokrasi ve hak arama mücadelesini arttırmıştır. Birleşe birleşe, çalışa çalışa kazanacağız. İktidar partisi kendisine güveniyorsa bizim müracaatımıza destek verin ve İstanbul’da sandıklar bir kez da sayılsın ve demokrasi ama anlamıyla kazansın. Birleştirme tutanaklarına sorun yok diyorsanız çekineceğiniz bir şey yoktur.