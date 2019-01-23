CHP'den istifa eden Sarıgül, Şişli'den aday olduğunu açıkladı

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan, 31 Mart seçimleri için de CHP Şişli'den belediye başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti. Sarıgül paylaştığı duyuruda Şişli Büyükşehir Belediye başkanlığı için aday olduğunu açıkladı ve "Yarından itibaren çizeceğim yol haritamı Şişlililer ile birlikte belirleyeceğim" yazdı.

Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre Sarıgül'ün DSP'den ya da bağımsız aday olarak seçimlere girmesi bekleniyor.

Sarıgül kişisel internet sitesi üzerinden yayınladığu duyuruda, "Yıllardır gece gündüz çalışmaktan yorulmayan ben, dört yıldır gece gündüz Şişli’de yerel seçimlere hazırlanan ben, seçimlere sadece ve sadece iki ay kalmasına rağmen yaşadığımız belirsizlikten, beklemekten ve bekletilmekten yoruldum!" yazdı.