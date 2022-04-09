Mustafa Sarıgül: Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecek

Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bizim önerimiz barajların sıfıra inmesi, yüzde 1 olması, her bir oyun değeri vardır" dedi. " Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecek" diyen Sarıgül, yıllarca devam edecek bir seçim sisteminin en doğru yöntem olduğunu ifade etti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne'deki bir tesiste basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarıgül, Trakya çiftçisinin üzgün ve mutsuz olduğunu söyledi.

Edirne'nin sönük olan ışığını yakacaklarını savunan Sarıgül, "Bizim modelimizde turizmci, esnaf, çiftçi kazanacak. Trakya'dan da Türkiyemizin yüzü inşallah gülecek. Üniversiteyi ve liseyi bitiren bir gencimiz Trakya'da işsiz kalmayacak" diye konuştu.

"Ekonomik milliyetçilikle kimseye boyun eğmeyeceğiz"

Sarıgül, "ekonomik milliyetçiliği" savunduklarını dile getirdi.

Tam bağımsız Türkiye için ekonomik milliyetçilik yapmaya devam edeceklerini belirten Sarıgül, "Ekonomik milliyetçilikle kimseye boyun eğmeyeceğiz. Ekonomik milliyetçilik büyük ve güçlü Türkiye demektir, toprak işleyenin, su kullananın demektir. Ekonomik milliyetçilik insanca, hakça düzen demektir" ifadelerini kullandı.

"Bizim önerimiz barajların sıfıra inmesi"

Bir gazetecinin seçim barajıyla ilgili sorusu karşısında Sarıgül, TDP'nin günlük bir siyasi parti olmadığını belirtti. Yıllarca devam edecek bir seçim sisteminin en doğru yöntem olduğunu ifade eden Sarıgül, şunları kaydetti:

"Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa'da seçim sistemi yıllar önce yapılmış ve o sistem devam ediyor. Seçime bir ay kala yapılan değişiklikler doğru olmamıştır, şık olmamıştır, demokratik olmamıştır. Demokratik dünyadan bahsediyorsak, demokratik dünyada barajlar yüzde 1'dir. Orada dar bölge tercihli oy vardır. Bizim önerimiz barajların sıfıra inmesi, yüzde 1 olması, her bir oyun değeri vardır. Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecektir. Bu doğru bir şey değildir."

Sarıgül, Türkiye milletvekilliği modelini önerdiklerini belirterek, "600 milletvekili olmalı. Bakan yapacağınız isimler oraya konmalı. 500 milletvekili de teşkilatlar ve partililer tarafından seçilmeli. Benim Edirne milletvekilim Edirne'den ayrılmayacak. Edirne'nin oylarıyla Ankara'da oturup hava atmak, caka satmak yok" diye konuştu.

Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Sarıgül, yurttaşların taleplerini dinledi.