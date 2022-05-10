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Mustafa Sarıgül: Af siyasi değil vicdani konudur

"Yaraları sarmak, gönülleri almak için mutlaka bir af çıkmasını arzu ediyoruz"

10 Mayıs 2022 17:01

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Af siyasi değil, vicdani bir konudur. Yaraları sarmak, gönülleri almak için mutlaka bir af çıkmasını arzu ediyoruz" dedi.

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