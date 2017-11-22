Mustafa Sarıgül: 2019 yerel seçimlerinde tekrar aday olacağım

Eski Şişli belediye başkanı Mustafa Sarıgül, 2019 yerel seçimlerinde yeniden aday olacağını açıkladı.

Sarıgül, 2011 Van depremi sonrası kentte yaptırdığı ‘Şişli Öğretmenevi‘nin durumunu görmek için Van’a gitti.

Sarıgöl burada yaptığı açıklamada nereden aday olacağını anlattı:

“Bugünden sonra da nereye gideceğimizin kararını bizim yaptığımız çalışmalar ve yurttaşlarımızın takdir duygusu gösterir" diyen Sarıgül, "Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse o noktada onlara hizmet etmek istiyorum. İnşallah sandıktan ilk çıkar çıkmaz ilk ziyaretimi de Van’a yapacağım" diye konuştu.

İstanbul Şişli’de üç dönem belediye başkanlığı yapan Sarıgül, 2014 yerel seçimlerinde CHP’den İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına aday olmuş ancak kaybetmişti.