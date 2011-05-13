T24 LogoT24 Logo
Gündem

MUSTAFA SANDAL'IN TEYZESİNİN EVİ YANDI İSTANBUL (A.A)

13 Mayıs 2011 11:44

-MUSTAFA SANDAL'IN TEYZESİNİN EVİ YANDI İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Beşiktaş'ta, sanatçı Mustafa Sandal'ın teyzesi ve kuzenine ait iki ev, çıkan yangında hasar gördü.  Sandal'ın kuzeni Seda İleri'ye ait Ortaköy Mahallesi Ortabayır Sokak 4/1 numaradaki tek katlı evde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki İleri'nin annesi Sema İleri'ye ait iki katlı eve sıçradı.   İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu ve Beşiktaş itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.  Yangın sırasında panik yaşayan anne-kızı, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.  Bu arada, Mustafa Sandal kuzenini telefonla arayarak durumunu sorarken, Seda İleri de Sandal'a yaşanan olayla ilgili bilgi verdi.  Gazetecilere olayı anlatan Sema İleri, ''Büyük bir patlama oldu. Yangın daha sonra bizim binaya da sıçradı. Yan tarafta kızım oturuyordu. Herhangi bir can kaybı yok'' diye konuştu. Evde meydana gelen patlamanın nedeninin belirlenmeye çalışıldığı ve incelemelerin sürdüğü bildirildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24