-MUSTAFA SANDAL'IN TEYZESİNİN EVİ YANDI İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Beşiktaş'ta, sanatçı Mustafa Sandal'ın teyzesi ve kuzenine ait iki ev, çıkan yangında hasar gördü. Sandal'ın kuzeni Seda İleri'ye ait Ortaköy Mahallesi Ortabayır Sokak 4/1 numaradaki tek katlı evde saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki İleri'nin annesi Sema İleri'ye ait iki katlı eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu ve Beşiktaş itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında panik yaşayan anne-kızı, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bu arada, Mustafa Sandal kuzenini telefonla arayarak durumunu sorarken, Seda İleri de Sandal'a yaşanan olayla ilgili bilgi verdi. Gazetecilere olayı anlatan Sema İleri, ''Büyük bir patlama oldu. Yangın daha sonra bizim binaya da sıçradı. Yan tarafta kızım oturuyordu. Herhangi bir can kaybı yok'' diye konuştu. Evde meydana gelen patlamanın nedeninin belirlenmeye çalışıldığı ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.