Mustafa Reşit Akçay: Korakor bir mücadele oldu

Süper Lig'in 5'inci haftasında takımının Beşiktaş deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldığı karşılaşmanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sahada korakor bir mücadele oynandığını söyledi.

Beşiktaş'ın yaratıcı oyuncularının performansına vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, fiziksel anlamda bir sıkıntılarının olmadığını ancak pozisyon bilgisi konusunda sınıfta kaldıklarını vurguladı.

Mustafa Reşit Akçay'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Bizim verilerimiz yenildiğimiz Alanya maçında da yüksekti. Bu maçta da yüksek. Fiziksel anlamda bir sıkıntımız yok ancak sahada pozisyon tanımlamaları ve pozisyona göre davranış biçimleri konusunda kendimizi geliştirmeliyiz.

Korakor bir mücadele oldu. Yüksek düzeyde gel gitler oldu. Bir kısmı ani ataklarla gelişse de cevap verdiğimiz zamanlar da oldu. Pozisyonu iyi tanımlamak ve buna göre davranış geliştirmek lazım. Yediğimiz goller bunlarla alakalı.

"Anadolu'daki diğer takımlarla

rekabet etmek zorundayız"

Beşiktaş'ın yaratıcı oyuncularının da bazı hamleleri çözmüş olması bizi biraz zorladı. Bizim için daha çok Anadolu takımları ya da 4 büyükler değil, Anadolu'daki diğer takımlarla rekabet etmek zorundayız.

üstün gelmek isterdik ama bu akşam olmadı. Çalışacağız, çok çalışmamız gerekiyor ve çalışacağız."