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Spor

Mustafa Reşit Akçay: Haddimizi bildik ve maçı kazandık

"Sahadaki duruş ve mücadelemizin hakkını aldık"

07 Ağustos 2017 02:37

Süper Kupa'nın galibi Konyaspor'un takımıyla ilk kez resmi maça çıkan teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, maç sonu gerçekleştirdiği basın toplantısında "Haddimizi bildik ve maçı kazandık" dedi. 

Özellikle Trabzonspor ve Osmanlıspor'daki başarılarıyla dikkati çeken Konyaspor'un yeni teknik direktörü, sahadaki duruş ve mücadelenin hakkını aldıklarını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, maç sonu şöyle konuştu:

"Madalyayla geldim. Görmemişlik olarak değerlendirebilirsiniz ama insan hayatında çok fazla madalyayla gezmiyor. Camia için güzel bir gündü. Sahadaki duruş ve mücadelenin karşılığında bunu aldık, hak ettik diyebiliriz. Allah'ın teveccühü de yanımızdaydı.

"Heybemizde hızlı oyun ve disiplin vardı"

"Silahları çok ve kreatif oyuncularla yoğun, problem çözme konusunda analitik oyuncularla donanmış bir takıma karşı oynamak kolay değil. Yapabileceklerimiz; hızlı oyun ve disiplindi. Bizim heybemizde bunlar vardı. En iyisini yapmaya çalıştık, biraz da haddimizi bildik ve bu maçı kazandık"

"Analizimizi yarın yapacağız"

"Şu anda biraz zafer sarhoşluğu var. Yarın uyanacağız. Kahvaltıdan sonra kendimize geleceğiz. Neleri eksik, neleri iyi yaptık... Güzel şeyler ama bunun arkasını da getirmek gerekiyor. Bu kupa, size bir sorumluluk veriyor, bunu da devam ettirmeniz gerekir. Arkadaşlarla konuşup disiplinimizi ilerleteceğiz."

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