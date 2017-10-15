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Spor

Mustafa Reşit Akçay: Galatasaray ligi forse ediyor

"Fizik olarak iyiydik ama taktik olarak cevap veremedik"

15 Ekim 2017 00:53

Süper Lig'in 8'inci haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Konyaspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, rakipleri Galatasaray'ın ligi forse ettiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin 3-4 net pozisyon yakaladığını ve 2 gol bulduğunu vurgulayan Akçay, fizik olarak doğru ancak taktik anlamda yanlış oynadıkları kaydetti.

Mustafa Reşit Akçay'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Skor olarak Galatasaray'ın lehine bir durum var ama maçın bütününe baktığımızda fiziki bazı değerlerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Taktik olarak gereken refleksleri, tepkileri veremedik. Karambolden, uzaklaştıramadığımızdan bir toptan gelen gol var.

1'e 1 oyunda stoperimizin akıllıca faul yapması gerekirken, art arda hatalarla gelen penaltı sonunda gol yedik. Gerçekçi anlamda değerlendirdiğimizde 3-4 kere gelen Galatasaray 2 tane gol attı.

Geleceğimizle ilgili bazı noktaları iyi görüyoruz. Galatasaray ligi forse ediyor. Fiziki şartlar ve değerler olumluydu, teknik ve taktikte sorunlarımız vardı. Problem çözmede biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."

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