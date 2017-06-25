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Spor

Mustafa Reşit Akçay: Aykut Kocaman çok kaliteli bir iş çıkarmış; teşekkür etmeliyiz

"Ortaya çıkan takımın hem güçlü artıları hem de negatif yanları var; güçlü artıları daha fazla bir takıma gidiyoruz"

25 Haziran 2017 18:00

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, eski Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman'a övgüde bulundu. Kocaman'ın Konyaspor'daki etkilerinin pozitif olduğunu belirten Akçay, "Kocaman çok kaliteli bir iş çıkarmış, teşekkür etmeliyiz" dedi.

Kadroyu 6 nokta transferle güçlendirmek isteyen Akçay, bayram tatili için gittiği Trabzon'da şöyle konuştu:

 "Geçen yıl Aykut hoca çok kaliteli iş çıkarmış, kendisine teşekkür etmeliyiz. Ortaya çıkan takımın hem güçlü artıları hem de negatif yanları var. Güçlü artıları daha fazla bir takıma gidiyoruz"

"Konyaspor'un teklifi daha cazipti"

"Karşıyaka'nın teklifini değerlendirmek üzereyken Atiker Konyaspor'dan daha cazip bir teklif geldi. Tüm altyapı ve pilot takımıyla organize olabileceğimiz bir projeyle Konyaspor, bize daha cazip geldi. Sundukları çalışma ortamının kalitesi ve öncelikle başkan ile yönetim kurulunun bu vizyona bakış açısı bizi Konya'ya yönlendirdi" 

"Üçüncü bölgedeki hareketliliği geliştireceğiz"

"Aykut hoca çok kaliteli iş çıkarmış. Kendisine teşekkür etmeliyiz. Ortaya çıkan takımın hem güçlü artıları hem de negatif yanları var. Güçlü artıları daha fazla bir takıma gidiyoruz. Özellikle saha duruşu ve kompakt yapıda oynamaya çalışması, ikinci ve birinci bölge oyun kalitesi oldukça iyi. Üçüncü bölgedeki hareketlilik konusunda belki katkılarımız olacak ve bir değişime gideceğiz. Bu nedenle Konya'da özellikle kendi anlayışımızı ve kendi vizyonumuzu, en kısa zamanda hedefe giden ve atak sonlandırmaya yönelik oyun felsefemizi uygulamak biraz zor olacak. Bununda üstesinden gelmeye çalışacağız"

"6 nokta transfer yapmayı planlıyoruz"

"Toplamda 6 nokta transfer yapmayı planlıyoruz. Sözleşmesi biten oyuncularla yollarımızı ayırdık. Takım mühendisliği konusunda çalışıyoruz. Hem ekonomik olarak kulübümüze uygun transfer politikası izliyoruz hem de oyun formatımıza uyum sağlayacak oyuncular üzerinde duruyoruz. En önemlisi Konyaspor'da oluşturulan karakter kalitesini bozmamaya da dikkat ediyoruz"

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