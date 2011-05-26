-MUSTAFA PEKTEMEK VE ORHAN ŞAM 9 MİLYON AVRO ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, isimleri 4 büyük takımla anılan Mustafa Pektemek ve Orhan Şam'ın transferi için toplam 9 milyon avro istediklerini söyledi. Gençlerbirliği, teknik direktör Giray Bulak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde başkan İlhan Cavcav, yönetim kurulu üyeleri ile Giray Bulak ve kırmızı-siyahlı kulüpte Bulak'ın yardımcılıklarını yapacak Orhan Çıkrıkcı, Şenol Yavaş, Özcan Bizati, Adnan Karahan ve Sonkan Konak hazır bulundu. Cavcav, yaptığı açıklamada, ''Gelecek sezon ilk sıralarda yer alabilmek için teknik direktör Giray Bulak'ın raporu doğrusunda transferler yapacaklarını'' söyledi. Gençlerbirliği olarak son 3-4 sezondur büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirten Cavcav, ''Bu sezon böyle sıkıntılar yaşamak istemiyoruz. 33 yıl bir kulübe başkanlık yapmak kolay değil. Taraftarımız son yıllarda alınan sonuçlar nedeniyle üzgün. Haklılar. Taraftarımızla muhatap olmak mecburiyetindeyiz. Arzu ediyoruz ki, Gençlerbirliği her yıl ligde iddialı olsun. Biz de bunun için çalışıyoruz, taraftarımızı mutlu etmek için gayret gösteriyoruz'' dedi. Sezona Thomas Doll ile başladıklarını ve kendisiyle 2 yıllık kontratının bitimine 6 ay kala yollarını ayırdıklarını hatırlatan Cavcav, ''Doll'den sonra yardımcılığını yapan Ralf Zumdick'e takımı emanet ettik. Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı bir konumdayken İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Ankara'da oynadığımız karşılaşmada takım sanki alabora oldu ve elendik. Bunun üzerine Ralf Zumdick ile devam etmeyerek, Mustafa Kaplan ile sezonu tamamladık. Ligi 14. olarak da olsa, kazasız atlattık'' diye konuştu. Konuşmasına, ''Özellikle son yıllarda öldük, öldük dirildik. İnsanın yaşı ilerledikçe, tahammül düzeyi azalıyor'' diyerek devam eden Cavcav, bu sıkıntıyı önümüzdeki sezon yaşamamak için yönetim kurulu olarak birçok teknik direktör hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve Giray Bulak da karar kıldıklarını vurguladı. -PEKTEMEK VE ŞAM'IN DEĞERİ 9 MİLYON AVRO- İlhan Cavcav, isimleri 4 büyük takımla anılan Mustafa Pektemek ve Orhan Şam'ın transferi için toplam 9 milyon avro istediklerini söyledi. Cavcav, Pektemek ve Şam'ı, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve menajer aracılığıyla Galatasaray'ın istediğini, ancak kendilerinin hiçbir futbolcuyu bırakmak istemediğini belirtti. Bu şartlar altında Mustafa Pektemek ve Orhan Şam'ı vermek zorunda kalabileceklerini dile getiren İlhan Cavcav, toplam 9 milyon avroya bu 2 futbolcunun transferine ''evet'' diyebileceklerini ifade etti. Gençlerbirliği ile 1 yıllık sözleşmeye imza atan Giray Bulak ise Mustafa Pektemek ve Orhan Şam'ın kalması durumunda gelecek sezon daha güçlü bir ekip olacaklarını söyledi. Mustafa ve Orhan'ın transferinde kulübün şartlarının belirleyici olacağını vurgulayan Bulak, ''Kulübün menfaatleri herşeyin üzerindedir'' dedi.