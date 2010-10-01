-MUSTAFA KUTLAR'IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Güngören'deki bir ilköğretim okulunda arkadaşının itelemesi sonucu düşerek başını beton zemine çarpmak suretiyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mustafa Kutlar'ın cenazesi toprağa verildi. Kutlar için öğle vakti Tozkoparan Camisi'nde kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş katıldı. Kutlar'ın cenazesi, burada kılınan namazın ardından bir süre eller üzerinde taşınarak cenaze aracına konuldu. Mustafa Kutlar, daha sonra götürüldüğü Habibler Mezarlığında defnedildi. Topbaş, cami çıkışında bir gazetecinin ''Mustafa Kutlar'ın ölümüyle ilgili okulun ya da hastanenin bir ihmali var mı?'' sorusu üzerine, ''Konu hakkında bilgim yok. Çocukların, şakalaşırken ve oynarken dikkatli olmaları gerekiyor. Okullar, bir eğitim yuvası olmasının yanında çocukları sosyolojik olarak hayata hazırlayan bir kurumdur'' dedi.