-MUSTAFA KUMLU KİK EŞ-BAŞKANI ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı Eş-Başkanlığına, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu seçildi. Türkiye AB İstişare Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, genel seçimlerde milletvekili adayı olmak üzere Hak-İş Genel Başkanlığı görevinden istifa eden Salim Uslu'nun, aynı zamanda, 1 Mart 2011 tarihinde seçildiği Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Başkanlığı görevinden de istifa ettiği belirtildi. Açıklamada, dün TOBB'da gerçekleştirilen toplantıda, Komitenin 2011-2013 Türkiye Kanadı Eş-Başkanlığına Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu'nun oybirliğiyle seçildiği bildirildi. Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eski Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili İsmail Koncuk, TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler ve TZOB Hukuk Müşaviri Cahit Babacan'ın katıldığı kaydedildi. Türkiye-AB KİK Türkiye Kanadı Eş-Başkanlığının, ''işçi'', ''işveren'' ve ''diğer ilgi grupları'' arasında dönüşümlü olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, KİK'le ilgili şu bilgiler verildi: ''Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi (KİK), 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması'nın; taraflar arasındaki işbirliği ve temasların kolaylaştırılmasını, AB ile geliştirilecek diyaloğun Türkiye'deki muhataplarının kurumsallaştırılmasını ve bu çerçevede bir yapılanmaya gidilmesini öngören 27. maddesine istinaden, 16 Kasım 1995 tarihinde oluşturulmuştur. Türkiye-AB KİK, karma bir yapıya sahiptir. Türkiye ve AB kanadından, ''işçi'', ''işveren'' ve ''diğer menfaat grupları''nı temsil eden 18'er üyeden oluşmaktadır. Her bir grubun üye sayısı 6 olarak belirlenmiştir. Biri Türkiye ve diğeri de AB Kanadından seçilen iki Eş-Başkanı olan Komite, Brüksel ve Türkiye'de olmak üzere, yılda iki olağan toplantı gerçekleştirmektedir. Her olağan toplantıda, çeşitli konularda Komite üyelerince hazırlanmış olan raporlar tartışılmakta ve onaylanmaktadır. Ayrıca, toplantı sonunda, çeşitli konularda Komite'nin görüş ve taleplerini içeren bir Ortak Açıklama yayımlanmaktadır.''