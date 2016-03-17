"Mustafa Koç'un mezarının başında 24 saat nöbet tutuluyor"

Geçtiğimiz Ocak ayında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren işadamı Mustafa Koç'un kabri başında mezarını korumak için iki kişilik ekipler halinde 6 personel gece gündüz nöbet tutuyor. Sabah'ın köşe yazarlarından Bülent Cankurt'un iddiasına göre Musta Koç'un naaşına herhangi bir zarar verilmesin diye 8 saatlik periyotlar iki kişilik ekipler haftanın 7 günü 24 saat nöbet tutuyor.

Bülent Cankurt'un Sabah'ta " 7 Gün 24 Saat Saygı Nöbeti" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

21 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedilmişti. Genç yaşında aramızdan ayrılan Mustafa Koç'un mezarında, 24 saat nöbet tutulduğunu duydum. Başta inanmasam da, araştırınca doğru olduğunu öğrendim. Koç Holding, Mustafa Koç'un mezarını koruması için altı kişi görevlendirmiş. İkişer kişi olarak üç vardiya nöbet tutan güvenlik görevlileri, mezarın etrafında kuş uçurtmuyor.



Dedesinin naaşı çalınmıştı



Mustafa Koç'un mezarının başında 24 saat nöbet tutulmasının sebebi, naaşının çalınmasını önlemekmiş. Çünkü, Mustafa Bey'in 25 Şubat 1996 yılında Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden dedesi, ünlü işadamı Vehbi Koç'un naaşı, fidye için Ekim 1996'da çalınmıştı. Koç Ailesi, benzer bir olay yaşamamak için haklı olarak böyle bir tedbir almış.





Sabancı ailesi de tedbir almış



Bu arada merhum Sakıp Sabancı'nın mezarında da 24 saat nöbet tutulduğunu öğrendim. Sabancı Ailesi, Vehbi Koç'un naaşının başına gelenlerden ders çıkarmış. Ailenin görevlendirdiği güvenlik elemanları, defnedildiği 12 Nisan 2004'ten bu yana Sakıp Sabancı'nın kabri başında nöbet tutuyormuş.