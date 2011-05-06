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Ekonomi

Mustafa Koç'un ilk kez yayınlanan fotoğrafları

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un daha önce yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı.

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - Türk ekonomisine damgasını vurmuş bir aile olan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un daha önce yayınlanmamış fotoğrafları ortaya çıktı.

1926'da kurulan Koç Holding, Türkiye'de bir çok ilki gerçekleştirdi. İlk anonim şirketi kurmuş, ilk endistriyel girişimi başlatmış, ilk otomobil, ilk traktör, ilk buzdolabı, ilk çamaşır makimesi, ilk tüplü LPG gibi bir çok ürünü üretmeyi başardı.

Türkiye'de bir çok ilke imza atan Koç grubunun üçüncü nesil patronu Mustafa Koç'un daha önce görülmemiş fotoğrafları ortaya çıktı.

İşte Mustafa Koç'un o fotoğrafları:












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