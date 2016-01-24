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Mustafa Koç'un cenaze töreni sebebiyle bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı

Trafikteki düzenlemenin 10:00 - 15:00 arası geçerli olduğu belirtildi

24 Ocak 2016 00:14

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un cenaze töreni nedeniyle bugün İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç'un cenaze töreni nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Mustafa Koç'un 24.01.2016 Pazar günü öğle namazına müteakip İlimiz Üsküdar İlçesinde bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedilecektir. Cenaze töreni boyunca alınacak trafik tedbirleri çerçevesinde, 24.01.2016 Pazar günü saat 10:00 - 15:00 saatleri arasında; kadar kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkartılmıştır.

1- Kısıklı Caddesinden gelip Nuhkuyusu Caddesini takiben Mahir İz Caddesine dönen kavşak trafiğe kapatılıp Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecek, akım Nuhkuyusu Caddesi, Karacaahmet Mezarlığı istikametine yönlendirilecek,

2- Nuhkuyusu Caddesinde mütevelli Çeşme Sokak ile Mahir İz Caddesi arasında kalan kısımdaki trafik, Güllü Bahçe Sokak istikametine yönlendirilecek,

3- Karacaahmet Mezarlığı istikametinden Nuhkuyusu Caddesini takiben Mahir İz Caddesi istikametine giden akım Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım Mütevelli Çeşme Caddesine verilecek,

4- Aksoy Sokağa araç girişi Sırmaperde Sokaktan kapatılıp Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecektir.

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