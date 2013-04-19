Mustafa Koç'a Bakanlardan tepki

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un ‘Yerli oto ticari bir intihar olur’ sözlerine eleştiride bulundu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç’un önceki gün ‘Yerli oto ticari bir intihar olur’ yorumuna bakanlardan tepki geldi. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Mustafa bunları bizim anladığımız şekilde söylediyse, bu Koç’a yakımaz, onu da kınarım. Böyle bir laf söylediyse maksadını aşmıştır” derken, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise, “Bu işe gireceğini söyleyenler önce ‘yerim dar’ sonra yenim dar’ diyor. Oynamak istemiyorsan senin yerine başkası oynar” yorumunu yaptı. Mustafa Koç’a benzer sözleri geçtiğimiz hafta da Koç Holding CEO’su Turgay Durak geçen hafta söylemiş, Başbakan Erdoğan’ın istediği ‘yerli otomobil’ için ‘Rantabl değil’ demişti.

Hürriyet.com'un haberine göre, ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, muhafazakar olmakla suçladığı Merkez Bankası’nın politikalarını İsmail YK’nın şarkısıyla eleştirdi. Türkiye’nin girişimci ruhunun farkında olduğunu söyleyen Zafer Çağlayan, “Merkez Bankası’nın politikalarını eleştirmeye devam edeceğim. Çünkü aklıma hep bir şarkıcının şarkısı geliyor. Bas gaza Türkiye bas gaza, kim tutar seni bas gaza… Türkiye bir yarış otomobili gibi. Bugün gaza basmayacaksın da ne zaman basacaksın” dedi.

Avrupa’nın küçüldüğü bu dönemde Türkiye’nin daha hızlı koşması gerektiğini belirten Çağlayan, “2008 yılında ABD’de başlayan kriz şirketlerin olduğu gibi balıkların bile davranış biçimini değiştirdi. Artık büyük balık küçük balığı değil, hızlı balık yavaş balığı yutuyor” dedi.