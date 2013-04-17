Mustafa Koç: Yerli oto intihar olur, otoyol defteri bizim için kapandı!

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yerli otomobilin "ticari bir intihar" olacağını söyledi, iptal edilen köprü ve otoyol ihalesi için de "O defter bizim için kapandı" dedi.

Bir grup işadamı ile İstanbul'da basına kapalı bir toplantıda bir araya gelen Mustafa Koç, bu özel buluşmada önemli açıklamalar yaptı. T24'ün aldığı bilgilere göre, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Bir babayiğit arıyorum" diyerek başlattığı yerli otomobil tartışmasına Koç Holding adına noktayı koyan Mustafa Koç,"Yerli otomobil, ticari açıdan intihar olur" dedi.

'Köprü ve otoyol ihalesi defteri bizim için kapandı'

Mustafa Koç'un özel toplantıda değindiği bir diğer önemli konu da iptal edilen köprü ve otoyol ihalesi oldu. Koç Holding, Başbakan Erdoğan'ın fiyatı az bularak iptal edileceğini açikladığı ihaleye, UEM ve Ülker ortaklığı ile girerek 5.7 milyar dolar ile en yüksek teklifi vermişti. Özel toplantıda işadamlarına seslenen Mustafa Koç, iptal kararının yabancı yatırımcılarda da iyi bir izlenim bırakmadığını belirterek, "Köprü-otoyol ihalesi defteri bizim için kapandı" diye konuştu.

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına destek

Mustafa Koç, kardeşi Ali Koç’un daha önce sözcülüğünü de yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan olmak istediğini de toplantıda dile getirdi. Geçmişte bu isteğe karşı çıktıklarını belirten Mustafa Koç, ancak, gelecekte, Ali Koç aday olursa destekleyebileceklerini dile getirdi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 2008'de çoğunluk hissesi BC Partners'a satılan Migros'u geri almak gibi bir planlarının olmadığını da sözlerine ekledi.