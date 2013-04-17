T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mustafa Koç: Yerli oto intihar olur, otoyol defteri bizim için kapandı!

Yerli otomobilin "ticari bir intihar" olacağını söyleyen Mustafa Koç, iptal edilen köprü ve otoyol ihalesi için de 'O defter bizim için kapandı' dedi.

17 Nisan 2013 21:53

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, yerli otomobilin "ticari bir intihar" olacağını söyledi, iptal edilen köprü ve otoyol ihalesi için de "O defter bizim için kapandı" dedi.

Bir grup işadamı ile İstanbul'da basına kapalı bir toplantıda bir araya gelen Mustafa Koç, bu özel buluşmada  önemli açıklamalar yaptı. T24'ün aldığı bilgilere göre, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Bir babayiğit arıyorum" diyerek başlattığı yerli otomobil tartışmasına Koç Holding adına noktayı koyan Mustafa Koç,"Yerli otomobil, ticari açıdan intihar olur" dedi.

 

'Köprü ve otoyol ihalesi defteri bizim için kapandı'

 

Mustafa Koç'un özel toplantıda değindiği bir diğer önemli konu da iptal edilen köprü ve otoyol ihalesi oldu. Koç Holding, Başbakan Erdoğan'ın fiyatı az bularak iptal edileceğini açikladığı ihaleye, UEM ve Ülker ortaklığı ile girerek 5.7 milyar dolar ile en yüksek teklifi vermişti. Özel toplantıda işadamlarına seslenen Mustafa Koç, iptal kararının yabancı yatırımcılarda da iyi bir izlenim bırakmadığını belirterek, "Köprü-otoyol ihalesi defteri bizim için kapandı" diye konuştu.

 

Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına destek

 

Mustafa Koç, kardeşi Ali Koç’un daha önce sözcülüğünü de yaptığı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan olmak istediğini de toplantıda dile getirdi. Geçmişte bu isteğe karşı çıktıklarını belirten Mustafa Koç, ancak, gelecekte, Ali Koç aday olursa destekleyebileceklerini dile getirdi.    

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, 2008'de çoğunluk hissesi BC Partners'a satılan Migros'u geri almak gibi bir planlarının olmadığını da sözlerine ekledi.

ETİKETLER

Mustafa KoçFenerbahçeAli KoçKöprü ihalesiYerli otomobil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24