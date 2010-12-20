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Ekonomi

MUSTAFA KOÇ TÜSİAD'DAKİ GÖREVİNİ BIRAKIYOR İSTANBUL (A.A) 

20 Aralık 2010 13:15

-MUSTAFA KOÇ TÜSİAD'DAKİ GÖREVİNİ BIRAKIYOR İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanlığı görevini, yapılacak Genel Kurulda bırakacağını bildirdi. Mustafa Koç, Koç Holding'in Meslek Lisesi Memleket Meselesi projesi kapsamında Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ile işbirliğine ilişkin imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. TÜSİAD YİK Başkanlığı görevini bırakıp bırakmayacağına ilişkin bir soruyu Koç, ''Genel Kurulda bırakıyorum. Genel Kurul herhalde Ocak ayının 2. haftası falan olacak. O zaman bırakıyorum. Zaten 6 sene geçti. Dolayısıyla kan değişiminin daha yararlı olacağına inanıyorum. O yüzden bırakacağım'' şeklinde yanıtladı. Mustafa Koç, yerine kimin geleceğine ilişkin soru üzerine de ''Sürpriz, daha var'' dedi. Koç, ''Yine Koç Topluluğundan mı olacak?'' sorusuna da ''Hayır öyle bir şey yok'' karşılığını verdi.

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