Mustafa Koç: Türkiye erken seçimi kaldıramaz

Ortak payda Türkiye ise koalisyon için anlaşılması gerektiğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, “Düşünebiliyor musunuz 2 ay sonra Türkiye yeniden bir seçim atmosferine girecek. Türkiye bunu kaldıramaz. Kaldırmaması da lazım” dedi.

Mustafa Koç Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi’nin açılışında İzmir’in Urla İlçesi’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Koalisyona ‘hayır’ doğru değil”

Hürriyet'ten Elif Ergu'nun haberine göre Koç, ‘Erken seçim ihtimali görüyor musunuz?’ sorusuna, “Siyasi partiler anlaşmalı. Ortak payda Türkiye ise belli ilkeler çerçevesinde koalisyon için anlaşıyor olmaları lazım. Açıkçası ben koalisyona yekten hayır demeyi doğru bulmuyorum” yanıtını verdi.

‘Erken seçimi kaldıramaz’

Koç, aralarında Ali Koç’un da olduğu TÜSİAD Yönetim Kurulu üyelerinin Ankara’da parti liderleriyle yaptıkları görüşmelerde “erken seçim olmasın, partiler anlaşsın” mesajının verildiğinin hatırlatılması üzerine de, “Düşünebiliyor musunuz 2 ay sonra Türkiye yeniden bir seçim atmosferine girecek. Türkiye bunu kaldıramaz. Kaldırmaması da lazım” dedi.

‘Devlet kuşu konmuştu ama...’

Mustafa Koç, “Seçim sonrası rahatlama oldu, tüketim canlandı” şeklindeki yorumlarda da “erken” davranıldığını düşünüyor. “Bunları konuşmak için daha çok erken. 2-3 ay beklemek lazım. Çok şükür şimdilik rakamlar iyi. Allah korusun bir belirsizlik olursa...” diyen Koç, dövizin yükselişiyle ilgili olarak da, “Tabii ki dolar bütün para birimlerine karşı yükseldi ancak gelişmekte olan ülkeler içinde parası en çok değer kaybeden ülke de biziz. Unutmayın ki bir varil petrol 40-45 dolar bandında gezerken, Türkiye’nin cari açığında bu durum 10 milyar dolar artı yazdı. Bu çok büyük bir hadise. O kadar büyük bir devlet kuşuydu ki başımıza konan, daha da avantaja çevrilebilirdi diye düşünüyorum. Bunun bütçe açığını kapatmaya daha çok katkısı olurdu. Bütçe açığına müspet etkisi de olurdu. Seçim atmosferi ve konjonktür nedeniyle bu fırsat yeterince değerlendirilemedi. Yine de Türkiye’nin şu andaki makro ekonomik parametreleri sağlıklı görünüyor” dedi.