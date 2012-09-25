Mustafa Koç'tan Mehmet Ağar'a ziyaret

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Susurluk davası kapsamında onaylanan cezasını Aydın Yenipazar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çeken İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ı ziyaret etti.

Susurluk davası kapsamında Yargıtay tarafından onaylanan hapis cezasını Yenipazar Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çeken İçişleri eski Bakanı ve DP eski Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın dünkü ziyaretçileri Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve işadamı Türk Hava Sporları Federasyonu Asbaşkanı Abidin Serdar Cümbüş ile ünlü moda tasarımcısı Serdar Candar oldu. Durmuş Ali Kılınç imzasıyla Habertürk'te yer alan habere göre, Ağar'ı ziyaretinden önce Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyaret eden ve izin alan Mustafa Koç ile işadamları daha sonra birlikte Yenipazar K-1 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gelerek Mehmet Ağar ile görüştü. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren ziyaret sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Mustafa Koç, "Sayın Ağar'ın sağlık durumu çok iyi" dedi.

En uzun ziyaret

25 Nisan 2012 günü cezaevine teslim olmasının ardından birçok ünlü futbolcu, yönetici, işadamı ve siyasetçinin ziyaret ettiği Mehmet Ağar'a en uzun ziyaret Koç ve arkadaşlarından oldu. Saat 11.55'de Ağar'ı ziyaret etmek için cezaevine giren Mustafa Koç, Abidin Serdar Cümbüş ve Serdar Candar yaklaşık 1 saat 20 dakika içeride kaldıktan sonra saat 13.15'de çıkış yaparak Yenipazar'dan ayrıldılar. Sadece Ağar'ın sağlığının iyi olduğunu ifade eden Mustafa Koç, Köşk'te işadamı arkadaşları ile öğle yemeği yedikten sonra helikopter ile İzmir'e hareket etti.