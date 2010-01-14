Mustafa Koç kaza geçirdi, ameliyata alındı

T24 - Deniz kazası nedeniyle sağ bacağında kırık meydana gelen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ameliyat edildi. Ameliyatı iyi geçen Koç'un birkaç gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Koç'un teknesiyle Çırağan Sarayı açıklarında şamandıraya çarptığı öğrenildi.





Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi, Koç'un dün gece geçirdiği deniz kazası sonrasında saat 21.00 civarında Amerikan Hastanesi Acil Servisine geldiğini, bugün saat 11.00'de sağ bacağında saptanan kırığın tedavisi için ameliyata alındığını bildirdi.



Koç'un iki saat süren ameliyatının başarılı geçtiği ifade edilen açıklamada, "Ameliyatta, platotibial kırık, plak ve vida ile tespit edilmiştir. Hastanın genel durumu iyi olup, hastanemizdeki tedavisi normal odada devam etmektedir. Birkaç gün içerisinde taburcu olması beklenmektedir" denildi.



Ziyaretler



Koç'u ziyarete gelenler arasında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Koç Holding İcra Komitesi Eski Başkan Vekili Uğur Ekşioğlu ile Nurettin Hasman da bulunuyor.





Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mustafa Koç'un sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve ameliyatının bittiğini belirtti.

Koç'un büyük bir kaza geçirdiğini, ancak çok ucuz atlattığını ifade eden Sarıgül, ''Tekneyi kendisi kullanıyormuş. Ancak kendisinin kullanmaması gerekiyordu. Ucuz atlatılmış bir kaza... Sağlık durumu çok iyi. Kendisiyle konuştum. Neşesi ve morali yerinde'' diye konuştu.

Galatasaray Klübü eski Başkanı Faruk Süren de geçmiş olsun dileklerinin ardından 40 yıl önce Rahmi Koç'un da aynı kazayı yaptığını ifade etti.



Kazadan detaylar



Mustafa Koç'un Halas isimli 8 metrelik özel motor yatı dün saat 20.30 sıralarında Çırağan Otel'i önlerindeki dev şamandıraya çarptı. Çarpma sırasında Koç'un sağ bacağı kırıldı.





Kazada su alan yat yardım çağrısında bulundu. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı acil durum botu, batmak üzere olan yattan bacağı kırılan Mustafa Koç ile 3 kişiyi kurtardı.



Yedeğe alınan Halas, Kalamış'taki yat limanına çekildi