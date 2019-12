Mustafa Koç: “IMF ile stand-by psikolojik olarak rahatlatabilir”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, global krize ilişkin olarak bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılacak bir stand by anlaşmasının, psikolojik de olsa etrafı rahatlatabileceğini kaydetti.



Koç, 12. Uluslararası Otomobil Fuarında gazetecilerin global krize ilişkin sorularını yanıtlarken, krizden Türkiye'nin etkilenmemesi veya soyutlanmasının söz konusu olamayacağını belirtti.



Şu anda 2001'den daha değişik bir süreç yaşandığını söyleyen Koç, "Birincisi kimse neyin ne olacağını tahmin edemiyor, ucu açık. Sayın Bakanın (Sanayi Bakanı Zafer Çağlayan) da ifade ettiği gibi 15 gün önceki durumla şimdiki durum veya bundan 15 gün sonraki durum birbirinden çok farklı olabilir. O bakımdan çok dikkatli olmamız lazım. Allah'tan 2001'de almış olduğumuz tecrübelerden sonra, bankacılık sektörü gayet iyi durumda" diye konuştu.



Koç, burada reel sektörün açık pozisyonunun önemli olduğuna dikkat çekerek, reel sektörün herhangi bir şekilde ödeme sıkıntısına girmesinin, ciddi bir sıkıntı yaratabileceğini kaydetti.



Mustafa Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buna çok dikkat etmek ve yakından takip etmek lazım. Tabii ki iyimser olmak gerekiyor ama gerçeklerden de uzak kalmamak lazım. Bence hükümetin biraz daha proaktif olup... Mesela bir IMF stand by anlaşması, bugün psikolojik de olsa etrafı çok rahatlatabilir. Bu şekilde bir kriz yönetimini muhakkak ki düşünüyorlardır ve başlamışlardır. Ama bugünü, hakikaten her zamandan daha fazla reel sektörün birbiriyle dayanışma göstermesi gerektiği bir zaman olarak görebiliriz."



Krizin etkilerinin şimdiden görülmeye başlanıp başlanmadığının sorulması üzerine Koç, "Tabii şimdi Borsa düşüyor. Bu, bir tek Borsayla sınırlı kalmıyor. Piyasa bir miktar daralmaya başladı. Herkes bekle gör psikolojisine giriyor. O bakımdan çok ciddi hareket etmemiz lazım" dedi.