-MUSTAFA KOÇ 2011 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, "Uygun koşullar gerçekleştiği takdirde yeni alanlara girmek üzere yurt içi ve yurt dışında ortaklık ve yeni yatırım fırsatlarını izleyeceğiz. Özelleştirmeler başta olmak üzere enerji üretimi alanındaki fırsatları yakından takip edeceğiz. Dayanıklı tüketimde hedeflediğimiz yurt dışı pazarlarda şirket alımına yönelik çalışmalara hız vereceğiz" dedi. Mustafa Koç, 2010 yılı faaliyet raporunda yer alan ve Koç Holding'in 47. Genel Kurulunda okunan mesajında, 2010 yılını karşılarken krizden çıkışla ilgili endişelerin tam olarak aşılamadığını, buna karşın alınan önlemler sayesinde küresel ticaret, üretim ve sermaye hareketlerinin korkulduğu gibi daralmadığını ancak mevcut sistemin, krize neden olan unsurlara karşı daha dirençli hale getirilmesi konusundaki ihtiyacın halen devam ettiğini belirtti. Türkiye ekonomisinin, dünyadaki gelişmelere, özellikle de yanı başındaki Avrupa'da yaşanan sıkıntılara rağmen parlak bir tablo ortaya koyduğunu ve Türkiye'nin, bu olumlu mirasın etkisiyle 2011 yılına da yüksek bir büyüme ivmesiyle girdiğini kaydeden Koç, ekonominin 2011'in özellikle ilk yarısında büyüme eğilimini sürdüreceğine dair olumlu işaretler bulunduğuna dikkati çekti. Koç, "2010 yılını düşük enflasyon ve yüksek büyüme hedeflerini tutturarak kapadık. 2011'de gelişmekte olan ülkelerde, büyüme hızlarının düşmesi ve enflasyon oranlarının artması sürpriz olmayacak. Bu küresel konjonktürde, ülkemizin büyüme hızında nispi bir yavaşlama olsa bile, büyük ihtimalle küresel ortalamaların üzerinde bir seviye tutturulabilecek" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ekonomisinin küresel piyasalardaki olumsuz gelişmelerden etkilenmesini asgariye indirmenin, önümüzdeki dönemlerin en önemli gündem maddesi olacağını belirten Koç, bu çerçevede, ileri teknoloji ve yüksek katma değerli sektörlere ağırlık vererek, tüm sektörlerde Ar-Ge ve inovasyonu ön plana alarak, pazar çeşitliliğini artırarak, orta ve uzun vadede, hızlı, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin önünü açmanın, başlıca hedefler arasında olması gerektiğini vurguladı. -"5 YILDA 11 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"- Koç Topluluğu olarak, odaklanma stratejileri, konjonktürel olarak aldıkları önlemler ve yenilikçi-yaratıcı uygulamaları ile 2008-2009 kriz sürecinden güçlenerek çıktıklarını ifade eden Koç, 2010 yılını yüzde 20 artışla 54 milyar lira konsolide ciro ve 1,8 milyar lira net karla kapattıklarını hatırlattı. 5 bin kişiye yeni iş alanı açarak, doğrudan istihdam ettikleri çalışan sayısını 73 bin kişiye ulaştırdıklarını kaydeden Koç, toplam yatırım miktarlarının 2010'da 2 milyar lira, son 5 yılda ise şirket satın almaları hariç 11 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Koç, 2011 hedeflerine ilişkin olarak ise şu bilgileri verdi: "2011 yılında küresel arenadaki konumumuzu üst sıralara taşımak ve başarımızı perçinlemek amacındayız. Bu kapsamda, uygun koşullar gerçekleştiği taktirde yeni alanlara girmek üzere yurt içi ve yurt dışında ortaklık ve yeni yatırım fırsatlarını izleyeceğiz. Enerji sektöründe petrol ve LPG ürünlerindeki liderliğimizi, elektrik alanına da taşımak için 2010'da iddialı hedeflerle yeni bir ortaklığa girdik. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için, özelleştirmeler başta olmak üzere enerji üretimi alanındaki fırsatları yakından takip edeceğiz. Otomotivde üretim ve ihracat hacmimizi artıracak yeni projeler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Dayanıklı tüketimde hedeflediğimiz yurt dışı pazarlarda şirket alımına yönelik çalışmalarımıza hız vereceğiz. Bankacılıkta ise kuvvetli büyümemizi sürdürmeye gayret göstereceğiz." -"ÇEVRESEL ETKİLERİ AZALTMAK YATIRIM"- Sürdürülebilir rekabet gücü artışı için Ar-Ge yatırımlarına büyük önem vermenin yanı sıra çevreci bir yaklaşım benimsediklerine işaret eden Koç, şirketlerinin 2010 yılında çevresel etkileri azaltmak için yaptığı toplam yatırımın 74 milyon lirayı bulduğunu, 450 milyon lira tutarındaki Ar-Ge yatırımlarının önemli bir kısmının da ürünlerinin daha verimli ve çevreci olması için yapılan araştırmalara harcandığını aktardı. Koç, şirketlerinin geçen yıl enerji verimliliğinde yüzde 5'e yakın artış sağladığını ve atık suların yeniden kazanımı ile senelik 14 milyon metreküpe yakın su tasarrufu gerçekleştirildiğini anlattı.