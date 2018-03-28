"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı tişörtün Meclis'e sokulmamasına AKP de tepki gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin grup toplantısına katılmak için TBMM’ye gelen Cafer Darı isimli vatandaşın, üzerinde “Mustafa Kemal’in askeriyiz” yazan ve Türkiye’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtle içeri alınmaması, Genel Kurul gündemine de taşındı.

CHP’li milletvekilleri, Cafer Darı'nın Meclis’e üzeri çıkarılarak ve yarı çıplak bir biçimde alınmasına tepki gösterirken; AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da yaşananları doğru bulmadıklarını belirterek, "Bir kişinin Meclise gelirken -tabii ki terörle iltisakı hariç olmak üzere söylüyorum- ne giydiğinin ne giymediğinin hiç kimseye bir faydası olmadığı kanaatindeyim” dedi.

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısına, üzerinde Mustafa Kemal’in askerleriyiz” yazısı bulunan tişörtü çıkardıktan sonra Meclis’e girebilen vatandaş Cafer Darı damga vurdu. CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan ve çok sayıda milletvekili oturumu yöneten CHP’li Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün’den polisin bu uygulamasının neye dayandığının aydınlatılmasını istedi. Bu arada AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da söz alarak, uygulamanın karşısında olduklarını belirtti ve “Atatürk'ün bu ülkenin kurucusu, Meclisimizin ilk başkanı olmasından yola çıkarak daha hassas olunması gerektiği kanaatindeyim. Bir uygulama hatası olmuştur veya bilmediğimiz bir hata olmuştur kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“Cübbeyle de girilecek, Atatürk'le de girilecek"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da düzenlediği basın toplantısında, Atatürk resimli tişört ile girmek isteyen bir vatandaşın engellenmesine rağmen bugün bir gazetede yer alan cübbe giymiş bir vatandaşın Meclis kulisindeki fotoğrafını basın mensuplarına gösterdi ve “Cübbeyle de girilecek, Atatürk'le de girilecek. Burası milletin Meclis'i. Millet sokakta giydiği her kıyafetle bu Meclis'e girecek" diye konuştu.

Meclis Genel Kurulu’nda 20 dakikalık verilen aranın ardından oturumu yöneten TBMM Başkanvekili CHP’li Yaşar Tüzün, uygulamaya ilişkin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın TBMM Başkanlığına başvurduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Sayın milletvekilleri, bir önceki birleşimde de Meclisimizin gündemine gelen ve dün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında gerek ulusal medyaya gerek sosyal medyaya düşen bir haberle ilgili sayın vekillerimiz burada düşüncelerini belirttiler. Biz de vermiş olduğumuz bu molada Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkilileriyle, bu anlamda Meclisimizin asayişi ve emniyeti noktasında görevli olan arkadaşlarımızla görüşme yapmış bulunuyoruz.

Özellikle şunu belirtmem gerekiyor ki grup başkan vekillerimizin de bilgisi dâhilinde olan, bu yüce Meclisi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Meclisimizi, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ne onun şahsiyetine, resmine ne de ismine hiç kimsenin bir hakaret etmesi onu sıradanlaştırması söz konusu olamaz. Olmamıştır ve olmayacaktır. Bu mahiyette Meclis Koruma Yönetmeliği’nden kaynaklanan yanlış uygulamada ortaya çıkmıştır. Bu yanlış uygulamanın cezai işlemleri noktasındaki süreç başlamıştır. Bugün CHP Grup Başkanvekilimiz yapmış olduğu basın açıklamasıyla birlikte TBMM Başkanlığına müraacat ederek bu sorumlular hakkında gerekli işlemlerini başlatılmasını talep etmiştir. Bu müracaatla ilgili Başkanlık mutlaka gereğini yapacağını umut ediyorum. O nedenle Meclisimizin kurucusu Atatürk’ümüzün resmine ismine tişörtüne hiçbir saygısızlık yapılması söz konusu değildir. Asla da söz konusu olmayacaktır."

"Atatürk'ün koltuğunda oturan Başkan olarak bu uygulamayı vicdanınız kabul ediyor mu?"

Genel Kurul'da konuşan CHP Denizli Milletvekili Arslan da konuya ilişkin olarak, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Meclise ziyarete gelen bu yurttaşın çıplak olarak Meclise alınmasını vicdanınız kabul ediyor mu? Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu Meclise yurttaşların Atatürk resmiyle girmesinin ne sakıncası vardır? Bu kararın sebebi nedir? Aynı gün cübbeli, sarıklı, çarşaflı vatandaşlar Meclise alınıyor, her yerde dolaşıyor da Atatürk resmini taşıyan yurttaşlar neden Meclise kabul edilmiyor? Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin sayesinde Başkanlık koltuğunda oturuyorsunuz, uyguladığınız bu karar oturduğunuz koltuğa ihanet değil midir? Atatürk'ün koltuğunda oturan Başkan olarak bu uygulamayı vicdanınız kabul ediyor mu?