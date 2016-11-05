Mustafa Kemal Güngör kimdir?

1959’da İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu’nda stajını tamamlayarak 1985’de avukatlık ruhsatını aldı. Yedek subay olarak askerliğini yaptıktan sonra 1987’de serbest avukatlığa başladı.

Avukatlığının ilk yıllarından itibaren İstanbul Barosu’nun komisyon ve merkezlerinde çalıştı. 1996-1998 döneminde İstanbul Barosu yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterliği, saymanlığı, 2000-2002 döneminde İstanbul Barosu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Avukat Hakları Merkezi’nin kuruluşunda yer aldı. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde dersler verdi, tez danışmanlığı yaptı.

İstanbul Barosu Futbol Takımı’nın ve geleneksel futbol turnuvasının kurucularından oldu. Kurulduğundan beri İstanbul Barosu Türk Sanat Müziği Korosu üyesidir. Kadıköy Hukukçular Derneği’nin çalışmalarına katıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Açık Sayfa Hukuk Dergisi’nin yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Türkiye-Avrupa Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı’nın danışma kurulu üyesi. Serbest avukatlık faaliyetine Kadıköy’de devam ediyor.