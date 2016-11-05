T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mustafa Kemal Güngör kimdir?

Cumhuriyet Vakfı’nın danışma kurulu üyesi Mustafa Kemal Güngör gazetenin yazar ve yöneticilerine yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı

05 Kasım 2016 05:02

1959’da İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu’nda stajını tamamlayarak 1985’de avukatlık ruhsatını aldı. Yedek subay olarak askerliğini yaptıktan sonra 1987’de serbest avukatlığa başladı.

Avukatlığının ilk yıllarından itibaren İstanbul Barosu’nun komisyon ve merkezlerinde çalıştı. 1996-1998 döneminde İstanbul Barosu yönetim kurulu üyeliği, genel sekreterliği, saymanlığı, 2000-2002 döneminde İstanbul Barosu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Avukat Hakları Merkezi’nin kuruluşunda yer aldı. İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi’nde dersler verdi, tez danışmanlığı yaptı.

İstanbul Barosu Futbol Takımı’nın ve geleneksel futbol turnuvasının kurucularından oldu. Kurulduğundan beri İstanbul Barosu Türk Sanat Müziği Korosu üyesidir. Kadıköy Hukukçular Derneği’nin çalışmalarına katıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Açık Sayfa Hukuk Dergisi’nin yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Türkiye-Avrupa Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı’nın danışma kurulu üyesi. Serbest avukatlık faaliyetine Kadıköy’de devam ediyor.

ETİKETLER

Mustafa Kemal GüngörcumhuriyetMustafa Kemal Güngör kimdir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24