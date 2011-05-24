-MUSTAFA KEÇELİ BURSASPOR'A VEDA ETTİ BURSA (A.A) - 24.05.2011 - Bursaspor ile yolları ayrılan deneyimli savunma oyuncusu Mustafa Keçeli ''Bursaspor'dan güzel bir şekilde ayrıldım. Umarım bundan sonrası hem benim için hem de Bursaspor için hayırlı olur'' dedi. Keçeli, yeşil-beyazlı takımın, kendisiyle birlikte kaleci Ivankov, Ivan Ergiç, Ali Tandoğan ve Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdığını söyledi. Kendisi adına böyle bir ayrılığı beklediğini vurgulayan Keçeli, ''Söylenecek bir şey yok. Sezonun son maçının ardından bize gelecek sezonda takımda olmayacağımız söylendi'' diye konuştu. Keçeli, bu sezon takımda fazla forma şansı bulamadığını bu nedenle kendisinin de ayrılma gibi bir düşüncesinin olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: ''İşin doğrusu sakatlıklar, cezalılar nedeniyle 15-16 maçta sahada görev aldım. Kendimi çok çok iyi hissettiğim anlarda bile hocanın takdiridir forma şansı bulamadım. Bu nedenle ayrılmayı bekliyordum. Ayrılık değil ama forma şansı bulamamam nedeniyle içinde küçük de olsa bir kırgınlık var. Ama kimse yanlış anlamasın dediğim gibi bu hocanın takdiridir. Maalesef futbolda bu var. Ayrılıklar olacak. Yeni sezonda hocanın takımda bir revizyona gideceğinden bunu da normal karşılıyorum.'' Keçeli, özellikle şampiyon oldukları sezonu unutamadığına da dikkati çekerek, şöyle konuştu: ''Böyle güzel bir şekilde veda etmek de herkese nasip olmaz. Biz bu takımla şampiyonluk yaşadık. Bunda benim de büyük katkım oldu. Bursaspor'dan güzel bir şekilde ayrıldım. Umarım bundan sonrası hem benim için hem de Bursaspor için hayırlı olur. Profesyonel futbolcu olarak bizler de önümüze bakmak zorundayız. Süper Lig'den 3 takım ile görüşüyorum. Transferim bir kaç gün içinde netlik kazanacak.''