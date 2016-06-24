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Mustafa Karaalioğlu’nun babası vefat etti; tabuta Erdoğan ve Gül omuz verdi

Cenaze namazı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde kılındı

24 Haziran 2016 19:30

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu’nu babasını kaybetti. Bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii’nde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı. Cenaze namazı kılınıp helallik alındıktan sonra Erdoğan ve Gül tabutu birlikte omuzladı.

Hürriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Gül, Mustafa Karaalioğlu’na başsağlığı dileğinde bulunduktan sonra Mustafa Karaalioğlu’nun oğlu Ahmet Karaoğlu ile ilgilendiler. Cenaze namazı kılınıp helallik alındıktan sonra Erdoğan ve Gül tabutu birlikte omuzladı. Cenaze aracının yanına kadar yürüyen Erdoğan ve Gül cenazeyi yolcu ettikten sonra bir süre vatandaşlarla sohbet ettiler. Ali Karaalioğlu’nun cenazesi Çengelköy mezarlığında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazenin ardından Mabeyn Köşkü’ne geçti.

 

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