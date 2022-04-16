Mustafa Karaalioğlu: Seçim yasası cumhurbaşkanının kim olacağına dair senaryoları değiştirmiyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, iktidarın seçim kanununda yaptığı değişikliği Millet İttifakı'nı olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu, böyle devam edecek ve muhalefetin ittifakı dağılacak anlamına gelmiyor ama beklenenden öte bir stres yarattığı görülüyor. Oysa, seçim denilen şey esasında Cumhurbaşkanı’nı belirleyecek seçimdir ve yeni yasa bununla ilgili yeni bir mühendislik planı içermiyor. Yani, millet ittifakı ya da şimdiki haliyle altılı masa/geniş tanımlı millet ittifakının temel amacını etkileyecek yeni bir durum yok ortada. Seçim yasası cumhurbaşkanının kim olacağına dair senaryoları değiştirmiyor" diye yazdı.

Muhalefetteki bütün partilerin ilk amacının ortak adayla cumhurbaşkanlığını kazanmak olduğuna işaret eden Karaalioğlu, "Bu süreçte bir yandan avantaj bir yandan dezavantaj olan durum ise, altı partinin cumhurbaşkanı adayını ve milletvekili seçim işbirliği modelini seçim takvimi açıklanana kadar ertelemiş olmalarıdır. Görünen o ki bu erteleme bütün liderlerin işine geliyor. Şimdiden üzerinde mutabakat sağlanamayan problemlerin birlikte harekete mani olmaması için rutine havale edilmesi de bir yöntem. Böyle yaparak muhalefet siyasi hamle kapasitesini eksiltiyor olsa da…" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...