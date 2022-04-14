Mustafa Karaalioğlu: Ortada 128 milyarı buharlaştıran, enflasyonu yüzde 60'ın üzerine yükselten değil de, işleri düzeltebilecek bir iktidar varmış gibi görünüyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Türkiye'nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini belirterek, "İşlerin belirli kalemlerde kötü gitmesi bir yana, kötü gidişi makyajlamak için başta kur korumalı mevduata ayrılan ve ayrılacak hazine kaynağı olmak üzere biraz da çaresizlik eseri tedbirlerin bütçeye eklediği maliyet bile tek başına her şeyden çok konuşulmayı hak ediyor. Bunun yerine toplumu, muhalefetin adayı kim olacak, şimdiye kadar niye açıklanmadı, açıklansa kavga çıkar mı, yoksa şimdi de kavga mı var, altılı ittifak çöktü mü sorularıyla meşgul etmek ne büyük maharet…" diye yazdı.

Muhalefetin görevinin asıl konuşulması gerekenin konuşulmasını sağlamak olduğuna işaret eden Karaalioğlu, "Türkiye böylesine derin bir krizden geçerken ve çözüm giderek uzaklaşırken iktidara bırakılan hareket alanı çok geniştir. Bunun sebebi, muhalefetin toplam ağırlığının hala siyasete yansımamasıdır. Bu sayede hükümet hata yapabiliyor ve sürekli yeni model deneyebiliyor, olmadı bir daha deneme yapabiliyor. Çünkü, muhalefet iktidarın hareket alanını daraltamıyor, siyasi meşruiyetini eksiltemiyor. Ortada, 128 milyarı buharlaştıran, enflasyonu yüzde 60’ın üzerine, faizi yüzde kaç olduğu hesaplanamaz bir noktayla, Dolar’ı 15 liraya yükselten değil de sadece biraz yorgun ama işleri hemen düzeltebilecek bir iktidar varmış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

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