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Mustafa Karaalioğlu, Karar gazetesi için NTV'den ayrıldı

Karar gazetesi 7 Mart'ta yayın hayatına başlayacak

25 Şubat 2016 13:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen iş adamı Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu'nun başkanlığı görevine son verildikten sonra NTV'de program yapmaya başlayan Mustafa Karaalioğlu, görevinden ayrıldı. Karaalioğlu'nun ayrılık gerekçesi 7 Mart'ta yayına başlayacak olan Karar gazetesi. 

Mustafa Karaalioğlu, Murat Yetkin'le birlikte NTV'de yayınlanan Siyasi İşler programında gündemi yorumluyor ve NTV gurubunda yayın danışmanı olarak görev yapıyordu. Karar.com'da yer alan habere göre Karaalioğlu, bundan sonra tüm mesaisini gazeteye ayıracak.

 

Cem Küçük "NTV'den kovulmalı" demişti

 

Star gazetesi yazarı Cem Küçük, sık sık Karaalioğlu'nun NTV'den kovulması gerektiğini yazmıştı.

Karaalioğlu'nu Erdoğan'a karşı 'pusu kurmak'la suçlayan Küçük, "7 Haziran'dan bugüne inanamadığım sözleri ve cümleleri duydum özellikle NTV ekranlarında Karaalioğlu ve saz arkadaşlarından. Ferit Şahenk'in NTV'si Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine karşı pusu kurmanın ve sinsi karşıtlığın merkezi haline gelmişti" demişti.

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