Mustafa Karaalioğlu: Enflasyonun çok büyük kısmının kendi politikalarımızın sonucu olduğu kabul etmeyen bir anlayışla hayatı ucuzlatmak mümkün değil

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, hayat pahalılığının Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu belirterek, "Bariz, önlenemez ve can yakıcı bir pahalılık meselesi ve artık hedef tutturulmasından bahsedilemez bir enflasyon gerçeği yaşıyoruz. Rakamlar da inandırıcılığını kaybetti çünkü insanlar her gün markette, bakkalda, kuyrukta, hastanede, bankada; gündelik ihtiyaçları için ödeme yaptıkları her yerde enflasyonu ölçebiliyor. Herkesin kafasında bütçesi ve giderleriyle hesaplanabilen bir enflasyon oranı var. Herkesin ve esnaftan tüccara, sanayiciden ihracatçıya kadar bütün ekonomi aleminin" diye yazdı.

Hükümetin hayat pahalılığıyla mücadeleyi topluma hissettirmek zorunda olduğunun altını çizen Karaalioğlu, "Meselemizin hayat pahalığının ötesinde topyekün ekonomi yönetimi olduğunu görmeden ayağa kalkmak imkansızdır. Türkiye’deki enflasyonun çok büyük kısmının kendi politikalarımızın sonucu olduğu kabul etmeyen ve suçu dışarıya atan bir anlayışla hayatı ucuzlatmak da mümkün değildir. Türk lirası, Dolar ve Euro’da yükseğin yükseği faizle borçlanırken; milli parayı bir yılda iki katı değersizleştirmişken ve bütün etiketlerin ucu dövize bağlıyken problemi kaynağından çözmek dışında yol bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

