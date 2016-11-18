Mustafa Kapı durdurulamıyor

Galatasaray'ın 14 yaşındaki yıldız adayı Mustafa Kapı attığı gollerle dikkat çekiyor. U 16 Ligi'nde 74 günde 9 maça çıkan Mustafa Kapı 11 gol atarak takımını sırtladı.

Türkiye 14 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Mustafa Kapı'yı Galatasaray'ın Levski Sofia ile oynadığı hazırlık maçında tanımıştı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Jan Olde Riekerink genç Mustafa'yı maçın 89. dakikasında oyuna almış ve büyük alkış toplamıştı.

Galatasaray A Takımı ile zaman zaman antrenmanlara çıkan Mustafa Kapı U16 Ligi'nde oynadığı futbolla da alkış topluyor.

Dün İstanbulspor ile oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-2 berabere kaldığı maçta bir gol daha atan Kapı, bu sezonki gol sayısını 11'e çıkarttı.